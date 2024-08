Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, a także osobom, które ukończyły 75 lat.

Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny, należy złożyć wniosek do ZUS. Lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska musi potwierdzić, że osoba jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Automatyczne przyznanie dodatku po 75. roku życia

Osoby, które ukończyły 75 lat, nie muszą składać zaświadczenia o stanie zdrowia. ZUS automatycznie przyzna im dodatek pielęgnacyjny, który będzie wypłacany razem z emeryturą.

Dodatek pielęgnacyjny nie zostanie przyznany, jeśli osoba przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym przez ponad 2 tygodnie w miesiącu.

Jeśli masz prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie możesz jednocześnie otrzymywać dodatku pielęgnacyjnego z ZUS.

W marcu 2024 r. dodatek pielęgnacyjny uległ waloryzacji i jego wysokość wynosi 330,07 złotych.