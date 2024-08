Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, potocznie nazywane trzynastą emeryturą, przysługuje wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość ich świadczenia głównego. Wypłacane jest ono corocznie w kwietniu, po przeprowadzonej waloryzacji świadczeń. Realizacją wypłat trzynastki zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Trzynasta emerytura

W 2024 roku wysokość trzynastej emerytury została ustalona na kwotę 1780,96 zł brutto. Uprawnienie do tego świadczenia posiadają wszyscy emeryci pobierający świadczenie emerytalne. Rząd pracuje obecnie nad zmianami prawnymi, które umożliwią odzyskanie trzynastej emerytury przez seniorów uprawnionych do emerytury, lecz nadal pozostających w zatrudnieniu. Proponowane rozwiązania przyniosą dodatkowe korzyści dla systemu emerytalnego.

Człowiek przechodzi na emeryturę, dostaje trzynastą emeryturę. Nie przechodzi – nie dostaje. Za te laty pracy, kiedy nie przechodzi na emeryturę, człowiek powinien dostawać zwrot zaległych trzynastek, wtedy ten bonus emerytalny się opłaca - powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej.

Proponowana zmiana ma na celu nie tylko poprawę sytuacji materialnej emerytów, lecz także stabilizację systemu emerytalnego. Jak podkreśliła minister, rząd poszukuje rozwiązań, które nie obciążą dodatkowo osób starszych poprzez podwyższenie wieku emerytalnego.

Inne formy aktywizacji zawodowej

Poza inicjatywą dotyczącą zwrotu trzynastej emerytury analizowane są także inne rozwiązania mające na celu aktywizację zawodową oraz zmiany w obszarze polityk publicznych. W Polsce ustawowo określony wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Warunkiem nabycia prawa do emerytury jest również spełnienie wymagania dotyczącego okresu składkowego, wynoszącego odpowiednio 20 i 25 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca jednak osoby starsze do kontynuowania aktywności zawodowej, podkreślając, że każdy dodatkowy rok pracy przekłada się na wyższe świadczenie emerytalne.

Jak podkreśliła prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, każdy dodatkowy rok pracy może podwyższyć wysokość emerytury nawet o 15 proc. Z jej wyliczeń wynika, że wydłużenie okresu aktywności zawodowej o siedem lat może skutkować podwojeniem świadczenia emerytalnego.

Jak zwiększyć swoją emeryturę?

Jak zatem zwiększyć wysokość swojego świadczenia emerytalnego? Eksperci rekomendują kontynuowanie aktywności zawodowej po przejściu na emeryturę. Dodatkowo, osoby pobierające emeryturę, które podejmują pracę zarobkową, mają prawo do corocznego ponownego przeliczenia wysokości świadczenia.

Ile wynosi przeciętna emerytura w Polsce?

Wysokość świadczeń emerytalnych w znacznym stopniu zależy od regularnych podwyżek, zwanych waloryzacjami. Ostatnia taka podwyżka miała miejsce w marcu bieżącego roku, kiedy to świadczenia zostały zwiększone o 12,12 proc. Najnowsze dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazują, że średnia emerytura w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosła 3516,95 zł brutto, co stanowi wzrost o 16,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Warto dodać, że minimalna emerytura w Polsce wynosi 1780,96 zł brutto, co oznacza, że przeciętna emerytura jest niemal dwukrotnie wyższa od najniższego świadczenia.

Kiedy wypłata 14. emerytury 2024?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia emerytalne zazwyczaj w ściśle określonych dniach miesiąca: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia. Jednak, gdy termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, świadczenia są przekazywane wcześniej. W związku z tym, że 1 września 2023 roku wypada w niedzielę, osoby, które powinny otrzymać świadczenie tego dnia, mogą spodziewać się przelewu już w piątek, 30 sierpnia.