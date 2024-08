Polska waluta w poniedziałek ok. 7.15 traciła do głównych walut. Euro drożało o 0,30 proc. i kosztowało 4,30 zł. Dolar zyskiwał 0,12 proc. i wyceniany był na 3,93 zł, kurs franka zwyżkował o 0,93 proc do 4,62 zł.

Złoty słabnie, dolar i frank drożeją [KURSY WALUT. Poniedziałek 5.08.2024]

W piątek euro kosztowało 4,29 zł, a frank szwajcarski 4,56 zł. (PAP)