Komu przysługuje renta szkoleniowa? Renta szkoleniowa to forma wsparcia dla osób, które chcą zdobyć nowe umiejętności i wrócić na rynek pracy. Dzięki środkom z ZUS można sfinansować szkolenie, które otworzy drzwi do nowego zawodu. Niestety, wiedza o tej możliwości wciąż jest niewielka, co przekłada się na niską liczbę przyznawanych świadczeń. Na Dolnym Śląsku sytuacja jest szczególnie alarmująca – tam nie przyznano jeszcze ani jednej renty szkoleniowej.

Renta szkoleniowa to nie tylko comiesięczne świadczenie, ale przede wszystkim inwestycja w przyszłość. Dzięki niej można zdobyć nowe kwalifikacje, które otworzą drzwi do nowych możliwości zawodowych. To szansa na odbudowę pewności siebie i osiągnięcie stabilności zarówno zawodowej, jak i osobistej.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę szkoleniową?

Aby otrzymać rentę szkoleniową, konieczne jest posiadanie wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych, które są następujące:

1 rok, jeśli niezdolność do pracy wystąpiła przed ukończeniem 20 lat,

2 lata, jeśli niezdolność do pracy wystąpiła w wieku powyżej 20 do 22 lat,

3 lata, jeśli niezdolność do pracy wystąpiła w wieku powyżej 22 do 25 lat,

4 lata, jeśli niezdolność do pracy wystąpiła w wieku powyżej 25 do 30 lat,

5 lat, jeśli niezdolność do pracy wystąpiła w wieku powyżej 30 lat.

Warto też mieć na uwadze, że w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przyznanie renty szkoleniowej nie wymaga spełnienia warunku posiadania określonego okresu składkowego i nieskładkowego.

Wniosek o rentę szkoleniową 2024. Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby otrzymać rentę szkoleniową, należy najpierw złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Można to zrobić online przez PUE, tradycyjnie pocztą lub osobiście w oddziale ZUS. Ostateczna decyzja o przyznaniu świadczenia zależy od opinii lekarza orzecznika ZUS, który oceni, czy wnioskodawca może się przekwalifikować i podjąć pracę w nowym zawodzie.

Aby wystąpić o rentę szkoleniową, należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS, osobiście lub elektronicznie. Do wniosku dołącza się: dokument potwierdzający okresy ubezpieczenia, aktualne zaświadczenie lekarskie, wywiad zawodowy (jeśli dotyczy), a także dokumentację medyczną dotyczącą wypadku lub choroby zawodowej (w zależności od sytuacji). ZUS jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wniosek w terminie 30 dni.

Wniosek o rentę szkoleniową należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na miesiąc przed utratą prawa do innych świadczeń, takich jak zasiłki chorobowe czy wynagrodzenie za czas choroby. Warto dodać, że beneficjent renty szkoleniowej ma możliwość uczestniczenia w kursach przekwalifikowujących. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje informacje o osobie uprawnionej do powiatowego urzędu pracy, który dobierze odpowiedni program szkoleniowy, uwzględniając indywidualne potrzeby i predyspozycje. Co ważne renty szkoleniowej nie można łączyć z wykonywaniem pracy, ponieważ grozi to utratą wypłat.

Ile wynosi renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa wynosi 75 proc. podstawy wymiaru renty, ale nie mniej niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która od 1 marca 2024 to 1335,72 zł. W przypadku osób, których niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, zastosowanie ma odmienna procedura ustalania wysokości świadczenia. Środki na rentę pochodzą wówczas z funduszu wypadkowego, a wypłacana kwota stanowi 100% podstawy wymiaru renty.

Ile trwa renta szkoleniowa? Jak długo można ją dostawać?

Okres pobierania renty szkoleniowej wynosi początkowo 6 miesięcy, jednak ZUS może go przedłużyć nawet do 36 miesięcy. Warunkiem koniecznym do kontynuowania pobierania świadczenia jest bezrobocie.