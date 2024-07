300 zł wypłacane jest raz w roku bez względu na osiągany dochód w rodzinie. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Studenci również nie mogą skorzystać z tego świadczenia.

Dla kogo 300 plus?

Świadczenie 300 plus mogą przede wszystkim otrzymać rodzice i opiekunowie prawni ucznia: w wieku do 20 lat oraz w wieku do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo. To z kolei oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także mogą otrzymać to świadczenie, jeśli wiek graniczny, czyli 20 albo 24 rok życia osiągnęli przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

Nabór wniosków o 300 plus w programie "Dobry start"

Wnioski o świadczenie 300 plus Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje od lipca 2024 roku. Można je składać tylko do 30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną przez aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. Ze złożeniem wniosku nie warto zwlekać, ponieważ od daty jego wysłania zależy, kiedy otrzymamy świadczenie. Jeżeli złożymy wniosek w lipcu lub w sierpniu, to pieniądze otrzyma nie później niż do końca września.

Na wniosku koniecznie trzeba podać numer rachunku bankowego, na który chcemy dostać wypłatę świadczenia; adres mailowy i numer telefonu, które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku i ewentualnie do założenia profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Warto mieć na uwadze, że do 30 listopada będzie można złożyć wniosek o 300 plus tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Kto może złożyć wniosek o 300 plus?

Wniosek o 300 plus mogą złożyć do ZUS:

rodzice dziecka,

opiekunowie faktyczny dziecka, czyli osoby, które opiekują się dzieckiem i złożyły do sądu wniosek o jego adopcję,

opiekunowie prawni dziecka – osoby, którym sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,

osoby uczące się, czyli pełnoletni uczniowie, którzy nie są na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub uczniowie mają ustalone alimenty od nich,

osoby usamodzielniane, czyli osoby, które opuszczają rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Kwotę 300 zł można otrzymać również na dzieci w pieczy zastępczej, a także na osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą. W takich przypadkach wniosek może złożyć: