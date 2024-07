Złoty w środę po godz. 7 zyskał na wartości w stosunku do dolara o 0,01 proc., do 3,92 zł oraz wobec franka szwajcarskiego o 0,01 proc., do 4,39 zł. Polska waluta straciła natomiast do euro o 0,05 proc., które wyceniane było na 4,28 zł.

Złoty we wtorek po południu dolar kosztował 3,94 zł, euro 4,28 zł, a frank szwajcarski 4,40 zł.