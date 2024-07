Kto może dostać świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie kompensacyjne przysługuje wąskiej grupie zawodów. Mogą się o niego ubiegać nauczyciele, wychowawczy lub inni pedagodzy. Muszą oni pracować w takich placówkach, jak:

przedszkola publiczne i niepubliczne;

szkoły publiczne i niepubliczne, z wyjątkiem tych niepublicznych szkół, które nie mają uprawnień szkoły publicznej;

placówki kształcenia ustawicznego publiczne i niepubliczne;

młodzieżowe ośrodki wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki socjoterapii;

ośrodki szkolno-wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze;

placówki zapewniające opiekę i wychowanie w czasie, gdy uczniowie uczą się poza miejscem, w którym mieszkają na stałe.

Reklama

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Warunki do otrzymania świadczenia kompensacyjnego

Jak można przeczytać na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby otrzymać świadczenie kompensacyjne należy ukończyć co najmniej 55 lat do końca 2024 roku (w przypadku kobiet) lub co najmniej 60 lat w latach 2023–2024 (w przypadku mężczyzn). Ponadto należy mieć udokumentowanych 30 lat stażu pracy, czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć. Warunkiem jest również rozwiązanie na swój wniosek stosunku pracy lub jego wygaśnięcie.

Świadczenie kompensacyjne a stosunek pracy

Reklama

Aby otrzymać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, należy rozwiązać stosunek pracy. Co istotne – na swój wniosek, nawet w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Warunek ten spełniony zostaje również, jeśli umowa wygaśnie z powodu upływu czasu, na który została zawarta.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z powodu całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły, zmian organizacyjnych, które mniejszą liczbę oddziałów w szkole, czy zmian planu nauczania, które uniemożliwią zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć, również można starać się o świadczenie kompensacyjne.

Jak wskazuje ZUS, prawo do świadczenia przysługuje również osobom, którym stosunek pracy wygasł z powodu:

upłynięcia 6-miesięcznego okresu, w którym nauczyciel pozostawał w stanie nieczynnym;

odmówienia podjęcia pracy w stanie nieczynnym w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na jaki została zawarta umowa (w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku).

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne?

Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ustalana jest indywidualnie, nie ma więc ono stałej kwoty. Przy jego ustalaniu brany jest pod uwagę wynik dzielenia sumy zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie i zwaloryzowanego kapitału początkowego (zapisanych na koncie ZUS) przez średnie dalsze trwanie życia (dla osoby w wieku 60 lat).