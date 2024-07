Rząd przyznał roczną podwyżkę 12 000 zł dla m.in. pracowników MOPS (w formie dodatku 1000 zł brutto do 2027 r.). Kryterium przyznania podwyżki nie jest jednak zatrudnienie w MOPS, a wykonywanie określonych zadań. Jeżeli urzędniczka w MOPS zajmuje się np. dodatkiem mieszkaniowym, dodatkiem węglowym, bonem energetycznym, to nie otrzyma podwyżki (w postaci 1000 zł dodatku brutto do pensji). Zadania te nie wynikają z ustaw objętych programem rządowym. Podwyżkę ma jej koleżanka z sąsiedniego pokoju zajmująca się ustawą o pomocy społecznej.