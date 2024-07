Co z pominiętymi? Powinni dodatkowe pieniądze otrzymać od gminy. Źródło pieniędzy - środki przekazywane przez rząd na realizację zadań wykonywanych przez pominiętych urzędników.

Reklama

Dodatek 1000 zł brutto od 1 lipca 2024 r. do końca 2027 r. jest dla pracowników zatrudnionych w: ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, centrach usług społecznych, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa (rodzinnego), ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach wsparcia.

Rząd: Kto w budżetówce nie otrzyma dodatku 1000 zł brutto (do 2027 r.)? Pominięci powinni dostać pieniądze od gminy

Nie wystarczy jednak być zatrudnionym w tych jednostkach. Trzeba wykonywać czynności wskazane w odpowiedniej ustawie. Jeżeli są to np. zadania związane z wypłatą przez MOPS dodatku osłonowego albo mieszkaniowego, to urzędnik nie otrzyma z tego tytułu dodatku 1000 zł brutto.

W wyjaśnieniach Ministerstwa Rodziny czytamy:

Reklama

1) Pracownicy, których nie obejmą dodatki do wynagrodzeń, nie wykonują zadań z ww. ustawy (realizują zadania wynikające z innych ustaw będących niejednokrotnie w kompetencji innych Ministrów działowych, jak np. dodatki mieszkaniowe czy dodatki osłonowe) i władze samorządowe na te zadania otrzymują przewidziane w regulacjach prawnych dotyczących ww. zadań środki na koszty obsługi, w tym na koszty wynagrodzeń dla pracowników wykonujących te zadania.

2) Do władz samorządowych należy organizacja realizacji tych zadań i ustalenie wysokości wynagrodzeń, w tym ewentualne podwyżki wynagrodzeń wykonujących te zadania, i do władz samorządowych należy organizacja realizacji tych zadań i ustalenie wysokości wynagrodzeń, w tym ewentualne podwyżki wynagrodzeń.

3) Fakt, iż świadczenia rodzinne w danej gminie realizowane są w ośrodku pomocy społecznej, wynika z decyzji odpowiednio wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w tej gminie, a nie obligatoryjnych zapisów ustawowych. W konsekwencji w wielu gminach w Polsce świadczenia rodzinne, tak jak szereg innych zadań samorządowych także nie objętych dodatkami, są realizowane np. w urzędzie miasta lub gminy.

Odpowiedź Ministerstwa uzyskał SS PAP.

Pogram „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie (na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) realizujących zadania pomocy społecznej, którzy zostali uwzględnieni w statystyce resortowej (MRiPS-06 – Dział 2. Zatrudnienie w systemie pomocy społecznej).

Uchwała w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027" https://www.gov.pl/web/premier/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-rzadowego-programu-dofinansowanie-wynagrodzen-w-postaci-dodatku-motywacyjnego-oraz-kosztow-skladek-od-tych-wynagrodzen-pracownikow-zatrudnionych-w-samorzadowych-instytucjach-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-na-lata-20242027;

Szczegóły:

Rząd podwyższa wynagrodzenia pracowników, którzy zatrudnieni są w samorządowych instytucjach opiekinad dziećmi do lat 3. Specjalny program umożliwi im przyznanie dodatków motywacyjnych w wysokości 1000 zł brutto. Na zmianach skorzysta ok. 32 tys. osób. Dodatki będą wypłacone od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2027 roku. Na ten cel rząd przeznaczy ok. 2 mld zł.

Założenia programu:

Od 1 lipca 2024 roku samorządy wypłacają dodatki motywacyjne osobom, które pracują w instytucjach opiekinad dziećmi do lat 3.Dodatki wyniosą 1000 zł i będą wypłacane co miesiąc do końca 2027 roku.Rozwiązanie będzie dotyczyło podniesienia wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń.Na zmianie skorzystają:pracownicy żłobków;pracownicy klubów dziecięcych;dzienni opiekunowie.Na realizację programu w latach 2024-2027 rząd przeznaczy ok. 2 mld zł.

Uchwała w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" https://www.gov.pl/web/premier/uchwala-w-sprawie-rzadowego-programu-dofinansowanie-wynagrodzen-pracownikow-jednostek-wspierania-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej-na-lata-2024-2027;

Od 1 lipca 2024 roku rząd zamierza podnieść wynagrodzenia pracowników, którzy zatrudnieni są w jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Będą oni mogli liczyć na dodatki motywacyjne w wysokości 1000 zł brutto. Na zmianie zyska prawie 23 tys. osób. Rząd przeznaczy na program ponad 1,1 mld zł.

Najważniejsze rozwiązania

Dzięki rządowemu wsparciu, jednostki samorządu terytorialnego będą mogły wypłacić dodatki motywacyjne dla pracowników systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej oraz adopcji.Dodatki wyniosą 1000 zł. Będą wypłacane co miesiąc od 1 lipca 2024 roku do końca 2027 roku.Rozwiązanie będzie dotyczyło podniesienia wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń.Na zmianie skorzystają:asystenci rodziny;koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej;pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych;osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych;osoby zatrudnione do pomocy w rodzinnych domach dziecka;pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;pracownicy placówek wsparcia dziennego;pracownicy ośrodków adopcyjnych.Na realizację programu w latach 2024-2027 rząd przeznaczy ponad 1,1 mld zł.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027

Uchwała w sprawie ustanowienia rządowego Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" https://www.gov.pl/web/premier/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-rzadowego-programu-dofinansowanie-wynagrodzen-pracownikow-jednostek-organizacyjnych-pomocy-spolecznej-w-postaci-dodatku-motywacyjnego-na-lata-2024-2027;

Rząd dofinansuje wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej, których zatrudniają samorządy. Będzie to dodatek motywacyjny w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie. Na rozwiązaniu skorzysta prawie 133 tys. pracowników. Dodatki będą przysługiwać za okres od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2027 roku. Na realizację programu rząd przeznaczy ok. 6,7 mld zł.

Szczegóły:

Program rządu umożliwi samorządom wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.Dodatki wyniosą 1000 zł brutto i będą przysługiwać za okres od 1 lipca 2024 roku do końca 2027 roku.Rozwiązanie będzie dotyczyło dofinansowania wynagrodzenia w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń.Na zmianie skorzystają pracownicy, którzy realizują zadania dotyczące pomocy społecznej w:ośrodkach pomocy społecznej;powiatowych centrach pomocy rodzinie;centrach usług społecznych;domach pomocy społecznej;ośrodkach wsparcia, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi;ośrodkach interwencji kryzysowej;placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego.Na realizację programu w latach 2024-2027 rząd przeznaczy ok. 6,7 mld zł.