Reklama

Kto może skorzystać z programu? Program "Dobry start" skierowany jest do rodziców i opiekunów dzieci uczących się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24. roku życia. Ważne jest, aby dziecko kontynuowało naukę w roku szkolnym 2024/2025.

300 plus - Dobry start 2024. Jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie z programu "Dobry start" można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Bankowość elektroniczną

Portal Emp@tia

Aplikację mobilną mZUS

300 plus czyli "Dobry start" 2024. Termin składania wniosków

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2024 roku. Im wcześniej złożymy wniosek, tym szybciej otrzymamy świadczenie. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę środków do 30 września.