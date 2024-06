Tylko do dziś, (do 3 czerwca) przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2023 r. Rozliczenie w terminie gwarantuje przekazanie nadpłaty przez ZUS do 1 sierpnia 2024 r. Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku w terminie, ZUS rozliczy za niego nadpłatę, ale pieniądze zostaną przekazane dużo później, maksymalnie do końca 2024 r. Do 20 maja przedsiębiorcy mieli czas na rozliczenie rocznej składki zdrowotnej za 2023 r.

Gdzie znajdę wniosek

Wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R), która wynika z rocznego rozliczenia, zostanie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na drugi dzień po złożeniu dokumentu z rocznym rozliczeniem. We wniosku trzeba wskazać jeden numer rachunku bankowego, na który ma być przekazany zwrot, spośród rachunków zapisanych na koncie płatnika w ZUS.

Płatnik składek otrzyma zwrot nadpłaty składki na wskazany we wniosku rachunek bankowy najpóźniej do 1 sierpnia 2024 r. Jeśli płatnik nie złoży wniosku o zwrot, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika najpóźniej do końca tego roku.

Gdzie szukać pomocy?

Pomoc można uzyskać u doradcy płatnika w każdej placówe ZUS, w Centrum kontaktu klientów ZUS pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub e-mailem cot@zus.pl, a także podczas e-wizyty.