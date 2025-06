Masz chore dziąsła? Mało kto o tym wie, ale możesz je leczyć za darmo w ramach NFZ. Leczenie dziąseł i paradontozy w ramach NFZ jest bezpłatne

Zapalenie dziąseł jest jedną z najczęstszych chorób przyzębia, głównie spowodowaną przez płytkę nazębną, wynikającą z niewłaściwej lub nieskutecznej higieny jamy ustnej. Charakteryzuje się zmianami w kształcie i kolorze dziąseł oraz krwawieniem, które może występować samoistnie lub podczas szczotkowania zębów i spożywania twardych pokarmów.

Do czego może prowadzić zapalenie dziąseł?

Długotrwałe zapalenie może prowadzić do uszkodzeń tkanek utrzymujących zęby w zębodole, co w efekcie może skutkować zapaleniem przyzębia. Bakterie, które mogą wywoływać zapalenie dziąseł i poważniejsze problemy z tkankami miękkimi jamy ustnej, są powszechnie obecne i czekają na odpowiednie warunki do ataku. Bez profesjonalnej pomocy lekarskiej pacjent nie jest w stanie się wyleczyć, ponieważ periodontogenne mikroby osiedlają się głęboko pod linią dziąseł i wymagają specjalistycznych zabiegów do ich usunięcia. Niestety, większość pacjentów ignoruje pierwsze niepokojące objawy.

Na czym polega wizyta u periodontologa?

Podczas konsultacji z periodontologiem przeprowadzane jest dokładne badanie i ocena stanu zdrowia dziąseł. Lekarz sprawdza stan błony śluzowej, dziąseł, przyzębia oraz kości, wykorzystując do tego zdjęcia rentgenowskie. Istotnym elementem badania jest pomiar głębokości kieszonek dziąsłowych. Leczenie, w zależności od potrzeb, może obejmować:

usunięcie kamienia nazębnego i płytki nazębnej,

kiretaż, czyli czyszczenie kieszonek zębowych,

usunięcie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej,

zabiegi chirurgiczne mające na celu oczyszczenie kości, usunięcie ognisk zapalnych i regenerację kości.

Jakie świadczenia z zakresu periodontologii są za darmo w ramach NFZ? Oto lista

Lista świadczeń z zakresu periodontologii na NFZ: