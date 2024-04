Termin wypłaty "czternastki" oraz wysokość czternastej emerytury mogą nieprzyjemnie zaskoczyć seniorów - pisze "Fakt". W tym roku, w przeciwieństwie do poprzedniego, rząd Donalda Tuska prawdopodobnie nie skorzysta bowiem z tego, co zrobił gabinet Mateusza Morawieckiego i specjalnie nie podniesie wysokości emerytury, na co pozwala ustawa. Wtedy ogłoszono bowiem, że czternastka wyniesie 2650 brutto. Teraz czternasta emerytura wróci do nominalnej wysokości, czyli 1558 brutto.

Kiedy ruszą wypłaty "czternastek"?

Według "Faktu", rząd musi do 31 października przyjąć rozporządzenie, w którym wskaże termin wypłat czternastej emerytury. Taka data oznacza jednak, że 14. emerytura trafi do seniorów w grudniu.