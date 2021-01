Przygotowujemy projekt ustawy, który wesprze odbiorców wrażliwych. Odbiorcy wrażliwy to tacy, u których udział kosztów energii w rachunkach gospodarstwa domowego jest znaczący. Granicą, którą w tej sytuacji przyjmuje jest ok. 10 proc. Jeżeli 10 proc. dochodów płacimy na energię, to podpadamy pod umowną definicję odbiorcę wrażliwego. Ale nie ma w Polsce żadnych uregulowań prawnych, które by wspierały takich odbiorców wrażliwych i ograniczały zjawisko ubóstwa energetycznego - powiedział Kurtyka w RMF FM.

Minister klimatu i środowiska na pytanie kiedy najbiedniejsi mogą się spodziewać rekompensat za podwyżki cen prądu, odpowiedział, że "rozwiązanie ustawowe będzie gotowe w pierwszej połowie roku".