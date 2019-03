Po ubiegłotygodniowej decyzji szwedzkiego sądu apelacyjnego Polska powinna wypłacić Abrisowi odszkodowanie za wymuszenie sprzedaży FM Banku. To pokłosie wyroków Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. Należna kwota razem z odsetkami to blisko 720 mln zł plus 3,8 mln euro kosztów prawnych. Takich pieniędzy domaga się fundusz w wezwaniu do zapłaty, które w piątek dotarło do Ministerstwa Finansów. Inwestor dał dwa tygodnie na zapłacenie rachunku za wywłaszczenie spółki PL Holdings (kontrolowanej przez Abris) z akcji banku w 2014 r. Formalnie zrobiła to Komisja Nadzoru Finansowego.

"Brak dobrowolnego wykonania wyroków pociągnie za sobą konieczność podjęcia przez Inwestora działań zmierzających do wykonania ich w drodze egzekucji" – czytamy w piśmie, które otrzymał resort.

Teoretycznie fundusz może zajmować pieniądze z transz kredytów czy z obligacji rządowych kupionych przez inwestorów, ale także – co groźniejsze dla naszej reputacji – kwoty przeznaczone na spłatę zobowiązań. Nie można wykluczyć również zajęcia majątku spółek Skarbu Państwa, choć to ostateczność. – Nie biorę w ogóle pod uwagę, że Polska nie wypłaci nam odszkodowania – mówi Paweł Gieryński, partner zarządzający w Abrisie. Z naszych informacji wynika, że Prokuratoria Generalna w pełni wykorzysta ścieżkę odwoławczą i pójdzie do szwedzkiego Sądu Najwyższego. Odwołania nie wyklucza także Abris. – Mamy silne przesłanki, aby domagać się jeszcze ponad 90 mln zł odsetek. Gdybyśmy mieli przekonanie, że Polska wypłaci nam odszkodowanie, wówczas możemy zrezygnować z odwołania i dodatkowych pieniędzy – deklaruje Gieryński.