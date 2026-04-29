Karta Dużej Rodziny 2026. Jak zyskać rok zasiłku i tańsze podróże?

Rok 2026 przynosi posiadaczom Karty Dużej Rodziny przywileje, które wykraczają poza sferę konsumpcyjną. Program staje się narzędziem wspierającym rodziców na rynku pracy. Jeśli posiadasz KDR i stracisz pracę, państwo wspiera Cię znacznie dłużej niż innych. Standardowo zasiłek dla bezrobotnych trwa 180 dni, jednak dla członków rodzin wielodzietnych okres ten wydłuża się do pełnych 365 dni.

Dodatkowo urzędy pracy traktują rodziców 3+ priorytetowo. Uzyskasz szybszy dostęp do doradców zawodowych oraz pierwszeństwo w skierowaniu na płatne szkolenia. Wysokość Twojego zasiłku nadal zależy od stażu pracy (80 proc., 100 proc. lub 120 proc. kwoty bazowej), ale roczny czas wsparcia daje Ci realny komfort w poszukiwaniu nowej drogi zawodowej.

Katalog zniżek: Od paliwa po paszporty

System KDR obejmuje tysiące punktów w całej Polsce – od państwowych gigantów po lokalne piekarnie. Program pomaga realnie obniżyć koszty codziennego życia i podróży. Najważniejsze ulgi ustawowe to:

Komunikacja kolejowa: Rodzice i opiekunowie otrzymują 37 proc. zniżki na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na bilety miesięczne w pociągach PKP.

Podróże zagraniczne: Państwo obniża koszt wyrobienia paszportu o 50 proc. dla rodziców i aż o 75 proc. dla dzieci.

Rekreacja i kultura: Posiadacze karty wchodzą bezpłatnie do wszystkich 23 parków narodowych w Polsce. Taniej kupisz też bilety do wielu muzeów i teatrów.

Codzienne zakupy: Zniżki obejmują paliwo na wybranych stacjach, leki w aptekach, usługi bankowe oraz zakupy w największych sieciach spożywczych i odzieżowych.

Dla kogo jest Karta? Zasada "co najmniej troje dzieci"

Największym atutem KDR jest fakt, że rodzice zachowują prawo do niej dożywotnio. Jeśli kiedykolwiek miałeś na utrzymaniu troje lub więcej dzieci, karta Ci się należy – nawet jeśli Twoje pociechy są już dorosłe i mają własne rodziny.

Kto dokładnie może otrzymać kartę?

Rodzice i małżonkowie: Rodzice biologiczni, adopcyjni, zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka.

Dzieci do 18. roku życia: Standardowy okres obowiązywania karty.

Ucząca się młodzież: Do 25. roku życia, jeśli kontynuują naukę w szkole lub na uczelni wyższej.

Osoby z niepełnosprawnością: Dzieci z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują kartę bez limitu wieku.

Pamiętaj, że prawo do karty tracą rodzice, których sąd pozbawił władzy rodzicielskiej (chyba że zachowali ją w stosunku do co najmniej trojga dzieci).

Jak złożyć wniosek?

Gmina wydaje Kartę Dużej Rodziny całkowicie bezpłatnie. Możesz wybrać formę tradycyjną (plastikową) lub elektroniczną. Najszybszą drogą jest złożenie wniosku przez platformę Emp@tia (empatia.gov.pl). Każdy pełnoletni członek rodziny może złożyć wniosek w imieniu pozostałych.

Aby skorzystać z drogi elektronicznej, potrzebujesz Profilu Zaufanego. Możesz go założyć w kilka minut za pośrednictwem swojej bankowości internetowej (np. PKO BP, ING, mBank, Pekao). System wykorzystuje Twoje dane z banku, więc nie musisz iść do urzędu, aby potwierdzić tożsamość. Profil jest ważny przez 3 lata i pozwala podpisywać dokumenty cyfrowo.

mObywatel: Twoja karta w telefonie

W 2026 roku plastikowy kartonik odchodzi do lamusa. Każdy posiadacz aktywnej karty może wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. To ułatwienie – karta w telefonie jest zawsze pod ręką podczas zakupów czy kontroli biletów w pociągu. Jeśli dopiero składasz wniosek, Twoja e-karta pojawi się w aplikacji natychmiast po pozytywnej decyzji urzędnika.

Jeśli jednak wolisz tradycyjną formę, gmina zamówi dla Ciebie plastikowy dokument. Czas oczekiwania wynosi zazwyczaj od 30 do 60 dni, zależnie od liczby zamówień w Twojej okolicy. Za domówienie karty plastikowej do wersji elektronicznej (lub odwrotnie) zapłacisz 10 zł. Wyrobienie duplikatu po zgubieniu karty kosztuje 16 zł.

Niezbędne dokumenty i oświadczenia

Składając wniosek, musisz przygotować odpowiednie załączniki. Najważniejsze z nich to:

Oświadczenie rodziców: Potwierdzasz w nim, że nie masz ograniczonej władzy rodzicielskiej.

Informacja o nauce: W przypadku dzieci powyżej 18. roku życia musisz podać planowaną datę ukończenia szkoły.

Dokumenty tożsamości: Jeśli nie posiadasz numeru PESEL, musisz okazać akt urodzenia lub paszport.

Dokumenty dla cudzoziemców: Cudzoziemcy muszą dołączyć dokument potwierdzający prawo do stałego pobytu lub status uchodźcy w Polsce.

Pamiętaj, że wszystkie oświadczenia składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej. Urzędnik może również poprosić o okazanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, jeśli dotyczy to Twojej rodziny.