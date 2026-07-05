Ponad 650 zł specjalnego dodatku od ZUS. Komu przysługuje i jak o niego wnioskować?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca specjalny dodatek dla sierot zupełnych. Świadczenie to przysługuje osobom pobierającym rentę rodzinną, które utraciły oboje rodziców. Choć kwota dodatku regularnie rośnie dzięki waloryzacji, ZUS nie przyznaje go automatycznie – konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Dodatek dla sieroty zupełnej to świadczenie finansowe, które ma na celu wsparcie osób, które utraciły rodziców i pobierają rentę rodzinną. Warto wyraźnie zaznaczyć: jest to dodatek ściśle powiązany z rentą rodzinną. Oznacza to, że nie można pobierać go jako samodzielnego świadczenia. Jeśli nie masz prawa do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu lub jej nie pobierasz, nie możesz ubiegać się o ten dodatek. Z dodatku korzystają osoby, które:

Pobierają rentę rodzinną po zmarłych rodzicach.

Pobierają rentę rodzinną po zmarłej matce, a ojciec jest nieznany.

Co ważne, prawo do tego wsparcia przysługuje bez względu na wiek osoby uprawnionej, o ile spełnione są odpowiednie kryteria. Osoba wnioskująca o rentę rodzinną musi jednak spełnić warunki wynikające z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przykładowo, jeśli osoba dorosła pobiera rentę rodzinną ze względu na całkowitą niezdolność do pracy, która powstała przed 16. rokiem życia, również może starać się o dodatek sierocy. Ważnym zastrzeżeniem jest fakt, że wdowy lub wdowcy pobierający rentę rodzinną po zmarłym małżonku nie są uprawnieni do tego konkretnego świadczenia.

Warto również dodać, że miejsce zamieszkania czy sytuacja rodzinna – np. przebywanie w rodzinie zastępczej – nie stanowią przeszkody w otrzymaniu pieniędzy. Każda uprawniona sierota zupełna otrzymuje dodatek w pełnej wysokości, nawet jeśli do tej samej renty rodzinnej uprawnionych jest kilka osób.

Kwota dodatku dla sieroty zupełnej nie jest stała przez lata. ZUS podwyższa ją co roku w ramach marcowej waloryzacji świadczeń, podobnie jak ma to miejsce w przypadku emerytur i rent.

Aktualnie dodatek wynosi 689,17 zł miesięcznie. Należy pamiętać, że kwota ta jest regularnie aktualizowana. Przewiduje się, że w 2027 roku, po kolejnej waloryzacji, dodatek ten może wzrosnąć do około 713,15 zł miesięcznie.

ZUS nie przyznaje dodatku dla sieroty zupełnej "z urzędu". Oznacza to, że nawet jeśli Zakład wypłaca nam rentę rodzinną, nie zacznie automatycznie wypłacać dodatku, dopóki sami nie wykażemy chęci jego otrzymania i nie złożymy stosownych dokumentów.

Aby otrzymać świadczenie, należy wypełnić wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej (formularz ERRD). Do wniosku musimy dołączyć dokumenty potwierdzające faktyczny stan rodzinny: dokumenty stwierdzające daty zgonu obojga rodziców (np. skrócone akty zgonu), a jeśli ojciec jest nieznany to dokument stwierdzający datę zgonu matki oraz akt urodzenia wnioskodawcy, z którego wynika brak danych ojca.

Dobra wiadomość jest taka, że na prośbę osoby składającej wniosek, pracownicy ZUS mogą samodzielnie uzyskać niezbędne akty zgonu lub urodzenia bezpośrednio z Urzędu Stanu Cywilnego. To znacznie ułatwia proces kompletowania dokumentacji.

Wniosek można złożyć w dowolnym czasie, gdy tylko zostaną spełnione warunki do jego otrzymania. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika w każdej placówce ZUS (można to zrobić pisemnie lub ustnie do protokołu), za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez polski urząd konsularny (jeśli przebywamy za granicą).

ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku

Po wpłynięciu wniosku, jednostka organizacyjna ZUS właściwa dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy przystępuje do analizy dokumentacji. Czas oczekiwania na decyzję wynosi maksymalnie 30 dni od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania orzeczenia.

Jeśli ZUS wyda decyzję, z którą się nie zgadzamy, przysługuje nam prawo do odwołania. W ciągu miesiąca od doręczenia decyzji możemy wnieść odwołanie do sądu. Warto również wiedzieć, że wniosek można wycofać, ale tylko do czasu, aż decyzja stanie się prawomocna.

Pamiętaj, że dodatek dla sieroty zupełnej jest świadczeniem, które realnie zwiększa wysokość otrzymywanej renty rodzinnej. Jeśli Twoja sytuacja rodzinna spełnia wymienione powyżej wymogi, warto zweryfikować swoje uprawnienia i w razie potrzeby złożyć odpowiednie dokumenty w najbliższej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.