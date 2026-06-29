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Dodatkowe pieniądze z ZUS. Jak odebrać wyższą czternastkę we wrześniu 2026?

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 06:01
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Dodatkowe pieniądze z ZUS. Jak odebrać wyższą czternastkę we wrześniu 2026?/ShutterStock
We wrześniu 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłaty czternastej emerytury. Świadczenie wyniesie 1978,49 zł brutto. Emeryci mogą jednak zwiększyć kwotę, która trafi na ich konto, składając pewien formularz. Jaki?

Wielu emerytów otrzymuje czternastą emeryturę w kwocie niższej, niż wynikałoby to z samej wartości brutto świadczenia. Powodem jest automatyczne potrącanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT) przez ZUS. Możesz jednak zmienić ten mechanizm, składając wniosek EPD-21.

Formularz ten informuje ZUS, aby nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy do momentu, w którym w pełni wykorzystasz kwotę wolną od podatku (30 tys. zł rocznie). Dzięki temu na Twoje konto trafi kwota "na rękę" powiększona o podatek, który normalnie zostałby odprowadzony do urzędu skarbowego. W praktyce oznacza to dla niektórych osób realny zysk rzędu nawet 225 zł.

Kto skorzysta na złożeniu wniosku EPD-21?

Złożenie wniosku przyniesie największe korzyści osobom, których roczne dochody nie przekraczają progu kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł). Najbardziej odczuwalną różnicę zauważą emeryci, których miesięczne świadczenie mieści się w przedziale od minimalnej emerytury do około 2 490 zł brutto. Złożenie formularza EPD-21 nie podnosi wysokości samej emerytury brutto, ale zwiększa kwotę netto, czyli tę, którą otrzymujesz w przelewie.

Czternasta emerytura

Czternasta emerytura stała się stałym elementem polskiego systemu świadczeń na mocy Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. Oznacza to, że nie musisz obawiać się o to, czy świadczenie zostanie przyznane w danym roku – wynika to wprost z przepisów prawa. Kwota świadczenia w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. ZUS wypłaca czternastki w standardowych terminach: 1., 6., 10., 15. oraz 25. dnia miesiąca.

Świadczenie przysługuje osobom, które na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego wypłatę miały prawo do emerytury, renty lub innych świadczeń emerytalno-rentowych. Świadczenia wypłacane przez ZUS i KRUS pochodzą z budżetu państwa.

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O czym warto pamiętać przed złożeniem wniosku?

Przed wysłaniem wniosku EPD-21, przeanalizuj swoją sytuację podatkową. Formularz jest skuteczny tylko wtedy, gdy odpowiada Twoim faktycznym dochodom. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje roczne dochody nie przekroczą kwoty wolnej od podatku, skonsultuj się z pracownikami ZUS lub sprawdź swoje dotychczasowe rozliczenia. Pamiętaj również, że od kwoty czternastej emerytury ZUS zawsze potrąca składkę zdrowotną – wniosek EPD-21 dotyczy wyłącznie zaliczek na podatek dochodowy.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ZUSczternasta emeryturaWniosek EPD-21
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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