Dodatkowe pieniądze z ZUS. Jak odebrać wyższą czternastkę we wrześniu 2026?

Wielu emerytów otrzymuje czternastą emeryturę w kwocie niższej, niż wynikałoby to z samej wartości brutto świadczenia. Powodem jest automatyczne potrącanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT) przez ZUS. Możesz jednak zmienić ten mechanizm, składając wniosek EPD-21.

Formularz ten informuje ZUS, aby nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy do momentu, w którym w pełni wykorzystasz kwotę wolną od podatku (30 tys. zł rocznie). Dzięki temu na Twoje konto trafi kwota "na rękę" powiększona o podatek, który normalnie zostałby odprowadzony do urzędu skarbowego. W praktyce oznacza to dla niektórych osób realny zysk rzędu nawet 225 zł.

Kto skorzysta na złożeniu wniosku EPD-21?

Złożenie wniosku przyniesie największe korzyści osobom, których roczne dochody nie przekraczają progu kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł). Najbardziej odczuwalną różnicę zauważą emeryci, których miesięczne świadczenie mieści się w przedziale od minimalnej emerytury do około 2 490 zł brutto. Złożenie formularza EPD-21 nie podnosi wysokości samej emerytury brutto, ale zwiększa kwotę netto, czyli tę, którą otrzymujesz w przelewie.

Czternasta emerytura

Czternasta emerytura stała się stałym elementem polskiego systemu świadczeń na mocy Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. Oznacza to, że nie musisz obawiać się o to, czy świadczenie zostanie przyznane w danym roku – wynika to wprost z przepisów prawa. Kwota świadczenia w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. ZUS wypłaca czternastki w standardowych terminach: 1., 6., 10., 15. oraz 25. dnia miesiąca.

Świadczenie przysługuje osobom, które na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego wypłatę miały prawo do emerytury, renty lub innych świadczeń emerytalno-rentowych. Świadczenia wypłacane przez ZUS i KRUS pochodzą z budżetu państwa.

O czym warto pamiętać przed złożeniem wniosku?

Przed wysłaniem wniosku EPD-21, przeanalizuj swoją sytuację podatkową. Formularz jest skuteczny tylko wtedy, gdy odpowiada Twoim faktycznym dochodom. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje roczne dochody nie przekroczą kwoty wolnej od podatku, skonsultuj się z pracownikami ZUS lub sprawdź swoje dotychczasowe rozliczenia. Pamiętaj również, że od kwoty czternastej emerytury ZUS zawsze potrąca składkę zdrowotną – wniosek EPD-21 dotyczy wyłącznie zaliczek na podatek dochodowy.