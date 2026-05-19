Rewolucja w stażu pracy staje się faktem. Kto zyska najwięcej?

Do tej pory przepisy były bezwzględne - lata przepracowane na "śmieciówkach" czy w ramach własnej działalności gospodarczej (JDG) nie liczyły się do stażu pracy, od którego zależą kluczowe przywileje pracownicze.

Od 1 stycznia 2026 r. zmiany objęły sektor publiczny, a od 1 maja 2026 r. nowe zasady dotyczą już wszystkich pracowników w Polsce, w tym zatrudnionych w firmach prywatnych. Nowe przepisy pozwalają doliczyć do stażu pracy okresy, w których opłacane były składki emerytalne i rentowe poza etatem.

Jakie okresy dopisać do stażu pracy?

Pracę na umowie zlecenia lub umowie agencyjnej.

Okres prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) oraz współpracy przy niej.

Czas korzystania z tzw. Ulgi na start (pierwsze 6 miesięcy firmy bez składek społecznych, tylko ze składką zdrowotną).

Członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub kółek rolniczych.

Okresy osobistej opieki nad dzieckiem w czasie zawieszenia firmy.

Pracę zarobkową wykonywaną za granicą na podstawie innych umów niż umowa o pracę.

Dodatkowe 6 dni urlopu. Jak działa mechanizm uzupełniający?

Długość urlopu wypoczynkowego w Polsce zależy bezpośrednio od stażu pracy. Osoby pracujące krócej niż 10 lat mają prawo do 20 dni wolnego, natomiast po przekroczeniu progu 10 lat – wymiar ten rośnie do 26 dni. Dzięki nowym przepisom miliony Polaków mogą z dnia na dzień "przeskoczyć" do wyższego wymiaru urlopu.

Przykład Jeśli przepracowałeś na etacie 5 lat, ale wcześniej przez 6 lat prowadziłeś własną firmę lub pracowałeś na zleceniach, Twój staż pracy wynosi teraz 11 lat. Automatycznie zyskujesz prawo do 26 dni urlopu.

Nie tylko urlop. Oto lista dodatkowych korzyści

Aktualizacja stażu pracy to nie tylko więcej dni na odpoczynek. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że wyższa wysługa lat gwarantuje:

Wyższy dodatek stażowy (tzw. wysługę lat).

Szybsze nabycie prawa do nagrody jubileuszowej.

Dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę (co oznacza większą stabilność zatrudnienia).

Wyższą odprawę w przypadku zwolnień grupowych lub indywidualnych z winy pracodawcy.

Możliwość awansu na stanowiska, gdzie wymagany jest konkretny staż zawodowy.

Ważne Pracownicy mają dokładnie 24 miesiące na udokumentowanie swoich praw przed pracodawcą (licząc od stycznia 2026 r. dla budżetówki i od maja 2026 r. dla sektora prywatnego).

Jak złożyć wniosek do ZUS o zaświadczenie USP?

Aby pracodawca zaliczył nam dawne lata pracy na zleceniu czy JDG, musimy przedstawić odpowiedni dokument. Polacy masowo ruszyli do ZUS-u po zaświadczenie na formularzu USP. Wniosek USP nie istnieje w wersji papierowej. Można go złożyć wyłącznie przez internet za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (eZUS / PUE ZUS) lub aplikacji mobilnej mZUS. Do samego wniosku USP nie dołącza się żadnych dokumentów. ZUS wystawia zaświadczenie automatycznie na podstawie danych, które posiada w swoim systemie teleinformatycznym.

O wystawieniu dokumentu ZUS powiadomi Cię wiadomością SMS, e-mailem lub komunikatem w aplikacji.

Uwaga na barierę roku 1999

Jeżeli chcesz udokumentować okresy pracy sprzed 1 stycznia 1999 roku, system eZUS nie wygeneruje ich automatycznie. W takim wypadku musisz złożyć tradycyjny wniosek US-7. Jeśli Twój okres pracy przypada na przełom wieków, składasz dwa wnioski: US-7 (za lata przed 1999) oraz USP (za lata po 1999).

Jednak nie każdy otrzyma dodatkowe dni urlopu. Ustawa przewiduje jasne wyłączenia:

Umowy o dzieło: Praca na umowie o dzieło nie była i nadal nie jest oskładkowana składkami emerytalno-rentowymi, dlatego nie wlicza się do stażu pracy.

Praca na umowie o dzieło nie była i nadal nie jest oskładkowana składkami emerytalno-rentowymi, dlatego nie wlicza się do stażu pracy. Studenci na zleceniu : ZUS nie wystawi zaświadczenia za okresy, w których pracowałeś na umowie zlecenia, posiadając jednocześnie status ucznia lub studenta do 26. roku życia (wtedy również nie opłacano składek).

: ZUS nie wystawi zaświadczenia za okresy, w których pracowałeś na umowie zlecenia, posiadając jednocześnie status ucznia lub studenta do 26. roku życia (wtedy również nie opłacano składek). Emerytura bez zmian : Resort pracy wyraźnie zaznacza, że nowe przepisy służą wyłącznie celom pracowniczym – nie wpływają na wiek emerytalny ani na wysokość przyszłej emerytury czy renty.

: Resort pracy wyraźnie zaznacza, że nowe przepisy służą wyłącznie celom pracowniczym – nie wpływają na wiek emerytalny ani na wysokość przyszłej emerytury czy renty. Dodatki stażowe a regulaminy firm: W przypadku firm prywatnych dodatki stażowe regulują wewnętrzne regulaminy zakładowe. Dopisanie lat w ZUS nie oznacza automatycznej podwyżki pensji, jeśli wewnętrzne przepisy firmy mówią inaczej.

Co zrobić, gdy ZUS odmówi wydania zaświadczenia?

Jeśli dane na Twoim koncie w ZUS są niepełne, otrzymasz decyzję odmowną. To nie koniec drogi. Masz prawo złożyć wniosek o postępowanie wyjaśniające (formularz POG) przez eZUS, pocztą lub osobiście. Wtedy musisz jednak przedstawić twarde dowody: umowy zlecenia, oświadczenia dawnych zleceniodawców lub dokumenty podatkowe.