Pomoc finansowa z urzędu pracy to ważny element zabezpieczenia społecznego dla osób, które straciły zatrudnienie. Środki te pozwalają pokryć bieżące wydatki w trakcie poszukiwania nowego etatu oraz zapewniają podstawowy spokój bytowy.

Nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy, że zasiłek przysługuje osobom zarejestrowanym jako bezrobotne, dla których urząd pracy nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, szkolenia czy innych form aktywizacji. Aby otrzymać wsparcie, należy wykazać minimum rok stażu pracy w okresie półtora roku przed wizytą w urzędzie. Kluczowe jest, by w tym czasie zarabiać co najmniej równowartość najniższej krajowej oraz odprowadzać składki na Fundusz Pracy.

Od 1 czerwca wzrosną kwoty zasiłku dla bezrobotnych. RMF FM informuje, że osoby ze stażem pracy wynoszącym 20 lat otrzymają przez pierwsze 90 dni świadczenie w wysokości 1783,90 zł brutto miesięcznie (obecnie 1721,90 zł), a po tym okresie kwota spadnie do 1400,90 zł (obecnie 1352,20 zł). Osoby, które mają staż powyżej 20 lat, świadczenie ma wynosić 120 proc. podstawowej kwoty zasiłku, co oznacza 2140,68 zł (obecnie 2066,30 zł) przez pierwsze 90 dni oraz 1681,06 zł (obecnie 1622,60 zł) w następnych miesiącach.

Jakie będą wysokości świadczenia?

Przy ustalaniu prawa do zasiłku urzędnicy biorą pod uwagę nie tylko standardowe zatrudnienie. Do stażu zalicza się również m.in.

czas spędzony na urlopie wychowawczym,

okres pobierania renty

służbę wojskową.

Warto pamiętać, że dawna stawka w wysokości 80 proc. kwoty bazowej (która przed czerwcem 2025 roku dotyczyła osób pracujących krócej niż 5 lat) nie obowiązuje. Aktualne przepisy uprościły system i przewidują już tylko dwa progi świadczenia: 100 proc. oraz 120 proc. stawki podstawowej.