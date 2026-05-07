Dziennik Gazeta Prawana logo

Bon senioralny to dobre rozwiązanie. Ekspert dostrzega także słabe punkty programu

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 13:29
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Bon senioralny to dobre rozwiązanie. Ekspert dostrzega także słabe punkty programu
Bon senioralny to dobre rozwiązanie. Ekspert dostrzega także słabe punkty programu/Shutterstock
Bon senioralny to dobre rozwiązanie, które może być elementem stymulacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym – powiedział Dominik Owczarek z Instytutu Spraw Publicznych. Zaznaczył jednak, że niepokojące jest to, iż zaledwie niewielka liczba seniorów będzie mogła skorzystać z tego wsparcia.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych. Nowe przepisy wprowadzają m.in. bon senioralny – świadczenie niepieniężne, dzięki któremu realizowane będą usługi, takie jak wsparcie w przygotowaniu posiłków, poruszaniu się, utrzymywaniu porządku, korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, opieka higieniczno-pielęgnacyjna czy pomoc w zapewnianiu kontaktów z otoczeniem.

Czym jest bon senioralny? Dla kogo?

Prawo do bonu będą miały osoby, których średni miesięczny dochód w ostatnich trzech miesiącach nie przekroczył 3410 zł. Kryterium dochodowe będzie podlegać corocznej waloryzacji.

Dominik Owczarek z Instytutu Spraw Publicznych ocenił, że jest to dobre rozwiązanie, choć martwi mała liczba beneficjentów tego wsparcia.

Bon senioralny jest w zasadzie bliźniaczym programem do Aktywnego Rodzica, tylko jest skierowany do innej grupy obywateli. Różnica polega też na tym, że będzie on finansował usługi, czyli pieniądze trafią do placówek opiekuńczych, a nie w gotówce do seniorów czy ich rodzin. Moim zdaniem to dobre rozwiązanie – powiedział ekspert.

Ekspert wskazuje mocne i słabe punkty bonu senioralnego

Wskazał, że w największym stopniu z programu skorzystają seniorzy w mniejszych miejscowościach, które nie oferują żadnych usług opiekuńczych. Instrument ten – jak dodał – może być elementem stymulacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym.

Owczarek zaznaczył, że bon senioralny będzie dużym wsparciem dla dzieci opiekujących się swoimi starszymi rodzicami.

Te osoby pozostaną na rynku pracy, czyli – mówiąc kolokwialniebędą budować PKB, płacić podatki, a ich rodzicami zajmą się osoby z odpowiednim wykształceniem i przygotowaniem – podkreślił.

Według eksperta dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie kryterium dochodowego uprawniającego do wsparcia.

Jeśli senior ma dobrą emeryturę lub rentę, to finansowanie takich usług dodatkowo przez państwo nie jest niezbędne – stwierdził Owczarek.

W ocenie skutków regulacji projektu wskazano, że według danych GUS w 2024 r. w Polsce żyło 7 mln 725 tys. osób w wieku 65 plus. Jak podano, z badania SHARE wynika, że około 25 proc. z nich ma niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.

Jak zaznaczyli autorzy projektu, biorąc pod uwagę m.in. przeciętną liczbę osób przypadających na jednego opiekuna w ramach usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczonych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (od ok. 2,15 do 4 osób), oszacowano, że wsparciem będzie mogło zostać objętych od 12 tys. do 20 tys. osób.

To akurat jest bardzo niepokojące, że tak mało seniorów będzie mogło skorzystać z bonu opiekuńczego – ocenił Owczarek.

Zwrócił uwagę, że problemem jest brak kadr w sektorze usług społecznych, który będzie musiał zaspokoić coraz większe potrzeby.

Średnia wieku opiekunki, bo to kobiety głównie świadczą te usługi, jest bliska wiekowi emerytalnemu. Niestety istnieje obawa, że w tych najmniejszych miejscowościach profesjonalna usługa opiekuńcza będzie niedostępna – powiedział Owczarek.

Przyznał, że obszar związany z usługami opiekuńczymi wciąż pozostaje na marginesie polityki państwa.

Ten obszar jest dosyć mocno zaniedbany. Z różnych powodów nie jest o nim tak głośno jak na przykład o służbie zdrowia. Nie ma tam silnych związków zawodowych, które mocno wyartykułowałyby swoje interesy, mimo tego, że sektor opieki będzie się znajdował w największym kryzysie w związku ze starzeniem się społeczeństwa i brakami kadrowymi – wskazał ekspert.

Budżet i harmonogram programu

Według projektu realizacja bonu senioralnego następować będzie na podstawie umowy zawieranej między gminą a seniorem. Umowa będzie określała zakres świadczonego wsparcia. Bon senioralny będzie w pierwszej kolejności przeznaczony dla gmin, które nie oferują publicznych usług opiekuńczych lub w których takich usług brakuje w dużym zakresie. Następnie wsparcie trafi do gmin, w których przewiduje się najszybszy wzrost liczby osób starszych.

Program Bonu Senioralnego zostanie określony w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Pierwsza edycja programu ma obejmować lata 2026-2028. Program finansowany będzie z dotacji z budżetu państwa. Wydatki na realizację programu zostały określone w wysokości: 100 mln zł w 2026 r. (trzy miesiące realizacji), 400 mln zł w 2027 r. oraz 500 mln zł od 2028 r.

Karolina Kropiwiec (PAP)

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: seniorzybon senioralny
Powiązane
seniorzy
Nowy bon senioralny dla osób 65 plus. Komu będzie przysługiwało 2150 zł miesięcznie?
emeryt senior
Jaka przyszłość czeka bon senioralny? Jest informacja z rządu
500 zł na nocleg na Mazurach. Rusza nowy program turystyczny
Nowy bon turystyczny 2026. Nawet 500 zł dopłaty do urlopu
oprac. Łucja Orzeł
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraBon senioralny to dobre rozwiązanie. Ekspert dostrzega także słabe punkty programu »
Zobacz
|
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Ziobro
Ziobro i Romanowski już wyjechali z Węgier? To wskazuje, że są w USA
Nowa Skoda Fabia 130 Sport wnętrze kierownica zegary
Oto nowa Skoda za 73 150 zł. Jest oszczędna i wygodna
Procesja z relikwiami swietego Stanislawa , Krakow
Za dwa dni wielkie katolickie święto. Komunikat Kościoła do wiernych
5787,31 zł pensji minimalnej od 1 lipca 2026. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków
5787,31 zł pensji minimalnej od 1 lipca 2026. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków
Policja kontroluje kierowców
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to mistrz
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj