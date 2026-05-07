Polacy o skutkach starzenia się społeczeństwa. Co najbardziej daje się we znaki? [SONDAŻ]

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 12:12
Według badania IBRiS, 61 proc. respondentów zauważa starzenie się polskiego społeczeństwa. Dla wielu widać to w rosnących kolejkach do lekarzy (45,2 proc.) i zamykanych szkołach (44,3 proc.)

IBRiS zapytał respondentów na zlecenie „Rzeczpospolitej”, czy w ciągu ostatnich lat odnieśli wrażenie, że polskie społeczeństwo się starzeje, a jeśli tak, to jakie są tego oznaki? W badaniu mogli oni zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Postrzeganie starzenia się społeczeństwa

Zgodnie z wynikami podanymi przez dziennik, 61 proc. zauważa, że przybywa osób starszych. Dla 45,2 proc. respondentów jest to też powód wydłużania się kolejek do lekarzy.

44,3 proc. wskazało, że wiedzą o szkołach i przedszkolach, które są lub będą likwidowane z uwagi na brak dzieci. 14,2 proc. odpowiedzi dotyczyła likwidowania połączeń komunikacyjnych z uwagi na brak pasażerów, „co też wiąże się z wiekiem”.

Niemal co trzeci badany (30,8 proc.) przyznawał, że dostrzega inne (nie wskazano jakie) oznaki starzenia się społeczeństwa.

Badanie przeprowadzono metodą CATI na próbie 1068 osób.

Źródło PAP
