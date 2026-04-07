Ile kosztują euro i dolar? Złoty reaguje na Bliski Wschód [7.04.2026]

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 14:52
Polska waluta nieznacznie umocniła się względem euro, osiągając poziom 4,27, i utrzymuje się wokół 3,70 względem dolara. Rentowności krajowych obligacji nadal rosną. Analitycy Banku Millennium przewidują, że nadchodzący tydzień będzie zdominowany przez informacje z Bliskiego Wschodu, które będą miały silniejszy wpływ na rynki niż decyzja Rady Polityki Pieniężnej w czwartek.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Analitycy Banku Millennium wskazali w swoim raporcie, że na początku tygodnia utrzymuje się lepszy sentyment, wspierany raczej pozytywną interpretacją rynkową świątecznych wypowiedzi Donalda Trumpa, który kilkukrotnie zapowiadał rozmowy, ale także groził Iranowi atakami.

"W naszej ocenie wypowiedzi te nie przybliżyły końca wojny w sposób znaczący. Konflikt dalej będzie się przedłużał, co w dużej mierze jest już uwzględnione w cenach, a także w oczekiwanych ścieżkach stóp procentowych, zarówno w Polsce jak i w strefie euro" - napisali.

Notowania złotego

W związku z tyn oczekują stabilizacji kursu EUR/PLN w przedziale 4,26-4,29 w perspektywie tygodnia, przy wciąż podwyższonej zmienności.

"Krótkoterminowe wahania będę dyktowane przez globalny sentyment, przede wszystkim związany z ultimatum Trumpa zapadającym w nocy z wtorku na środę. Prawdopodobnie decyzja RPP ws. stóp procentowych i konferencja prezesa NBP A.Glapińskiego pozostanie bez silnej reakcji na rynku walutowym" - ocenili.

Obligacje

"W tym tygodniu rynek pozostanie pod wpływem doniesień z Bliskiego Wschodu. W tym kontekście istotna będzie reakcja D. Trumpa na upływ kolejnego terminu ultimatum dla Iranu. Ograniczone szanse na szybki rozejm będą utrzymywać rentowności na wysokich poziomach" - ocenili analitycy Banku Millennium.

Dodali, że w tym kontekście istotna będzie reakcja Trumpa na upływ kolejnego terminu ultimatum dla Iranu.

"Ograniczone szanse na szybki rozejm będą utrzymywać rentowności na wysokich poziomach. Wpływ na rynek obligacji mogą mieć także czynniki krajowe" - zaznaczyli.

Decyzja RPP

Wśród nich wymienili decyzję Rada Polityki Pieniężnej w czwartek.

"O ile zmiana stóp proc. nie jest spodziewana, to ciekawy będzie ewentualny komentarz odnośnie wpływu wydarzeń na Bliskim Wschodzie na polską gospodarkę. W naszej ocenie najbardziej prawdopodobne jest podkreślenie postawy wait-and-see, co może działać stabilizująco na notowania, szczególnie, że rynki wyceniają scenariusz dwóch podwyżek stóp o łącznie 50 pkt. baz. w perspektywie roku" - dodali.

Ich zdaniem ewentualna eskalacja i dalszy wzrost cen ropy nasili presję na dalszy wzrost rentowności.

wtorek

wtorek

piątek

13:50

09:40

14:52

EUR/PLN

4,2731

4,2748

4,2784

USD/PLN

3,697

3,7036

3,7102

CHF/PLN

4,623

4,6311

4,6427

EUR/USD

1,1558

1,154

1,1532

WS0428

4,36

4,35

4,32*

PS0131

5,12

5,11

5,08*

DS1035

5,76

5,73

5,71*

*zamknięcia z czwartku (rynek SPW był zamknięty w piątek i poniedziałek wielkanocny)

Źródło PAP
