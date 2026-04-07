Ceny ropy

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 115,86 USD - wyżej o 3,07 proc.

Brent na ICE na VI jest wyceniana po 111,63 USD za baryłkę, wyżej o 1,69 USD.

Groźby Donalda Trumpa

Prezydent USA powiedział w poniedziałek, że trwają negocjacje z Iranem.

Donald Trump zagroził, że jeśli do wtorkowego wieczoru Iran nie zawrze porozumienia, kraj ten powróci do epoki kamienia.

Prezydent przypomniał na konferencji prasowej, że ultimatum dla Iranu upływa o godz. 20 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 2 w nocy w Polsce). W przeciwnym razie - zagroził - Iran nie będzie miał elektrowni, mostów i powróci do epoki kamienia.

"Cały kraj może być zniszczony w jedną noc"

"Cały kraj może być zniszczony w jedną noc, a ta noc może być jutro" - oświadczył Donald Trump podczas konferencji prasowej w Białym Domu.

Dodał, że Amerykanie mogą zniszczyć wszystkie irańskie mosty i elektrownie w ciągu czterech godzin, czyli do północy (czasu wschodnioamerykańskiego) z wtorku na środę.

Donald Trump zaznaczył, że częścią porozumienia z Iranem musi być gwarancja swobodnego przepływu ropy.

Otwarcie Cieśniny Ormuz jest "dużym priorytetem"

Prezydent USA podkreślił, że otwarcie Cieśniny Ormuz jest "dużym priorytetem".

Oświadczył, że Amerykanie wygrali wojnę, dlatego to oni, a nie Irańczycy mogą w przyszłości naliczać opłaty za wykorzystywanie tego szlaku wodnego przez statki.

Iran ostrzegł już, że odpowie na działania USA zintensyfikowaniem ataków na infrastrukturę energetyczną w Zatoce Perskiej.

Ryzyko zaostrzenia globalnego kryzysu paliwowego

To może zaostrzyć globalny kryzys paliwowy i zwiększyć szkody dla światowej gospodarki.

Analitycy spodziewają się, że ceny ropy jeszcze mocniej wzrosną, jeśli Donald Trump przejdzie do trybu "dziesiątkowania" w Iranie, a Iran przeprowadzi ataki odwetowe.

"Jeśli Donald Trump rzeczywiście przejdzie do trybu +dziesiątkowania+ w Iranie, a Iran przeprowadzi +bardziej miażdżące+ i +bardziej rozległe+ ataki odwetowe, spodziewamy się, że dynamika cen ropy wzrośnie bliżej 120 USD" - powiedział Robert Rennie, szef działu analiz rynku surowców w Westpac Banking Corp.

"Jeśli jednak prezydent USA przedłuży jeszcze swoje ultimatum, to spodziewamy się utrzymania cen ropy w przedziale 95-110 USD za baryłkę" - dodał.