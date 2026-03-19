Czwartkowy poranek na europejskim rynku gazu przyniósł sceny, których handlowcy obawiali się najbardziej. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) osiągnęły poziom 71,47 euro za MWh. Oznacza to gwałtowny wzrost o blisko 31 proc. w ciągu zaledwie kilku godzin, choć w krytycznym momencie sesji cena skakała nawet o 35 proc.

Iran uderza w kataraskie serce LNG

Najbardziej bolesny cios spadł na Katar. W środę irańskie siły zaatakowały Ras Laffan – najważniejszą instalację gazową tego kraju. W wyniku ostrzału wybuchł potężny pożar, który objął kluczowe sekcje obiektu należącego do giganta QatarEnergy. Władze Kataru oficjalnie potwierdziły, że ogień spowodował "znaczne" szkody materialne i techniczne. Obiekt w Ras Laffan to nie jest zwykła przepompownia. To gigantyczne centrum logistyczne, które dostarcza około 20 proc. globalnego zaopatrzenia w skroplony gaz ziemny (LNG).

Eksperci ostrzegają: To nie skończy się szybko

Analitycy rynku energii nie pozostawiają złudzeń. Jeśli uszkodzenia w Ras Laffan okażą się tak trwałe, jak sugerują pierwsze raporty, Europa znajdzie się w pułapce. Arne Lohmann Rasmussen, główny analityk z AS Global Risk Management Ltd., przedstawił czarny scenariusz: W zasadzie dostawy LNG z Kataru mogłyby być niedostępne przez miesiące, a w najgorszym wypadku nawet przez lata. Dla rynku gazu kryzys nie skończy się tylko dlatego, że skończy się wojna i Cieśnina Ormuz zostanie ponownie otwarta.

Abu Zabi pod ostrzałem

Katar nie jest jedynym krajem, który ucierpiał w wyniku irańskich działań. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich również doszło do niebezpiecznych incydentów. Obiekty gazowe Habshan w Abu Zabi zostały natychmiast zamknięte. Choć nie doszło tam do bezpośredniego trafienia, na instalacje spadły odłamki z przechwyconego pocisku. Decyzja o zamknięciu Habshan ma charakter zapobiegawczy, ale dodatkowo ogranicza ilość gazu dostępnego na rynku "od ręki".

Donald Trump zapowiada odwet

Prezydent USA Donald Trump zareagował w swoim stylu, publikując serię wpisów w mediach społecznościowych. Amerykański przywódca postawił Iranowi twarde ultimatum. Zapowiedział, że jeśli katarskie instalacje LNG zostaną zaatakowane ponownie, Stany Zjednoczone odpowiedzą odwetem.