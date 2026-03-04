Od 24 lutego 2026 r. uczniowie i uczennice z niepełnosprawnościami, niezależnie od sytuacji dochodowej swoich rodzin, mogą ubiegać się o stypendia z IKR Junior na rozwój pasji i talentów. Po zmianach w programie będzie można sfinansować również udział w turnusach rehabilitacyjnych oraz terapii zajęciowej.

Jest to program stypendiów dla dzieci.

15 tys. zł stypendium. Ruszył nabór

Do tej pory z programu mogli korzystać uczniowie klas 4–8 oraz szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół policealnych) pochodzący z rodzin o niskich dochodach oraz przebywający w pieczy zastępczej. Teraz stypendia mogą uzyskać również uczniowie z niepełnosprawnościami. Każdy z zakwalifikowanych może liczyć na wsparcie w wysokości do 15 tys. zł na trzy lata szkolne.

Na co można przeznaczyć stypendium?

Finansowanie obejmuje m.in.:

kursy językowe,

zajęcia muzyczne i plastyczne,

warsztaty naukowe,

treningi sportowe,

wyjazdy edukacyjne, w tym wakacyjne.

Dodatkowo będzie można sfinansować również udział w turnusach rehabilitacyjnych oraz terapii zajęciowej.

Likwidacja kryterium dochodowego

Uczniowie i uczennice z niepełnosprawnościami często potrzebują zajęć specjalistycznych lub indywidualnych form wsparcia, które generują wyższe koszty. Uniemożliwia to rozwój talentów i zainteresowań mimo często ogromnego potencjału tych dzieci. Ograniczenia zdrowotne i konieczność ponoszenia wysokich nakładów na terapie często łączą się z ograniczeniami finansowymi w rodzinie, co utrudnia rozwój i aktywność edukacyjną dzieci z niepełnosprawnościami poza szkołą. Likwidacja kryterium dochodowego usuwa te bariery.

Budżet projektu i wysokość wsparcia

Łączna pula dofinansowania inicjatywy IKR Junior z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w drugim naborze wynosi minimum 54 mln zł. Pozwoli to na przyznanie stypendiów dla ok. 4 tys. dzieci z uboższych rodzin, przebywających w pieczy zastępczej lub posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Jak aplikować w programie?

Trzeba złożyć wniosek na stronie FRSE. (https://www.frse.org.pl/fers-ikr) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest instytucją wdrażającą i nadzorującą realizację IKR Junior w całej Polsce.