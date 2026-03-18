Od momentu, gdy przyniesiesz do domu nowy telewizor lub radio, masz dokładnie 14 dni na jego rejestrację. Obowiązek ten dotyczy każdego urządzenia zdolnego do odbioru sygnału. Nie ma znaczenia, czy faktycznie oglądasz telewizję publiczną – liczy się sama techniczna możliwość odbioru. Rejestracji dokonasz na dwa sposoby:

W placówce Poczty Polskiej: wypełniasz papierowy formularz i okazujesz dowód tożsamości.

wypełniasz papierowy formularz i okazujesz dowód tożsamości. Przez internet: korzystasz z elektronicznego formularza na stronie Poczty Polskiej. Pamiętaj jednak, że po wypełnieniu wniosku online musisz jeszcze odesłać podpisane dokumenty, które Poczta prześle Ci tradycyjną pocztą.

Ile wynosi kara za brak abonamentu?

Jeśli kontrolerzy zapukają do Twoich drzwi i znajdą niezarejestrowany sprzęt, portfel mocno ucierpi. Kara wynosi zawsze 30-krotność miesięcznej stawki abonamentu. Za niezarejestrowane radio zapłacisz 285 zł. Za niezarejestrowany telewizor kara wynosi aż 915 zł. Warto wiedzieć, że nie masz obowiązku wpuszczania kontrolerów do mieszkania, nawet jeśli się wylegitymują. Jeśli jednak zdecydujesz się ich wpuścić, mogą oni sprawdzić wszystkie odbiorniki w domu, a także te w samochodzie służbowym.

Nowe limity dla seniorów w 2026 roku

Rok 2026 przynosi korzystne zmiany dla emerytów. Dzięki wzrostowi przeciętnego wynagrodzenia, wzrósł próg dochodowy uprawniający do zwolnienia z opłat. W 2025 roku limit wynosił ok. 4090 zł brutto. Od 1 stycznia 2026 roku próg wzrasta do 4451,78 zł brutto.

Jeśli Twoja emerytura nie przekracza tej kwoty, możesz przestać płacić abonament. Pamiętaj jednak, że zwolnienie nie następuje automatycznie. Musisz udać się na pocztę i złożyć odpowiedni wniosek oraz oświadczenie. Całkowicie zwolnione z opłat pozostają osoby, które ukończyły 75. rok życia.

Rewolucja w 2027. Opłata audiowizualna zamiast abonamentu

Obecny system, oparty na rejestracji urządzeń, przechodzi do historii. Od 1 stycznia 2027 roku zastąpi go powszechna opłataaudiowizualna. Nie będziesz już zgłaszać telewizorów ani radiów. Urząd Skarbowy sam pobierze daninę podczas rozliczania podatku dochodowego. Według planów wyniesie ona około 8–9 zł miesięcznie. Nowa opłata ominie uczniów i studentów do 26. roku życia, osoby o bardzo niskich dochodach oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Stare długi nie znikną

Wiele osób liczy na to, że reforma w 2027 roku anuluje ich zaległości. To błąd. Poczta Polska ma prawo ścigać dłużników i egzekwować zaległy abonament aż do 31 grudnia 2028 roku. Jeśli masz nieuregulowane płatności, urząd skarbowy może zająć środki na Twoim koncie lub odliczyć dług od zwrotu podatku.

Cennik abonamentu na rok 2026

Jeśli płacisz regularnie, warto skorzystać ze zniżek za uiszczenie opłaty z góry (do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu). Radioodbiornik: 9,50 zł miesięcznie (102,60 zł za cały rok przy płatności z góry). Telewizor (lub TV i radio): 30,50 zł miesięcznie (329,40 zł za cały rok przy płatności z góry).