Świadczenie honorowe to jedna z najbardziej wyjątkowych wypłat w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Państwo przyznaje je osobom, które osiągnęły wiek stu lat, jako wyraz szacunku i wsparcia w jesieni życia. Jeszcze niedawno kwoty te były zamrożone na stałym poziomie, jednak reforma z 2025 roku zmieniła zasady. Od teraz dodatek ten podlega corocznej waloryzacji, co oznacza, że jego wysokość rośnie wraz z kosztami życia.

Świadczenie honorowe 2026. Ile wyniesie?

W marcu 2025 roku świadczenie wzrosło do poziomu 6589,67 zł brutto. Jednak prawdziwy skok czeka seniorów w 2026 roku. Według najnowszych prognoz wskaźnik waloryzacji wyniesie 4,88 proc. Choć pierwotnie mówiło się o pełnych 5 procentach, ostateczny wynik i tak pozwoli na wypłatę kwot oscylujących wokół 7000 złotych brutto. Dokładne wyliczenia wskazują na kwotę 6938,92 zł miesięcznie. To zastrzyk gotówki, który seniorzy otrzymują do końca życia, niezależnie od pobieranej wcześniej emerytury czy renty.

Rocznik 1926 zyskuje prawo do świadczenia

W 2026 roku prawo do tego dodatku zyskają osoby urodzone w 1926 roku. To właśnie one przekroczą magiczną barierę stu lat. ZUS podkreśla, że raz przyznane świadczenie staje się prawem nabytym – nikt nie może go odebrać ani zmniejszyć.

Świadczenie honorowe. Komu przysługuje?

Największą zaletą świadczenia honorowego jest prostota jego przyznawania. Większość uprawnionych nie musi wypełniać żadnych dokumentów. ZUS wypłaca pieniądze "z urzędu", jeśli senior spełnia trzy podstawowe kryteria:

posiada obywatelstwo polskie,

ukończył dokładnie 100 lat,

pobierał wcześniej emeryturę lub rentę z ZUS lub innego organu (np. KRUS czy MSWiA).

W takim scenariuszu system informatyczny Zakładu sam wyłapuje datę urodzin seniora. Decyzja o przyznaniu pieniędzy trafia do jubilata pocztą, a pierwszy przelew pojawia się na koncie w miesiącu urodzin.

Świadczenie na wniosek. Co z osobami bez emerytury?

Istnieje jednak grupa osób, które w ciągu życia nie wypracowały prawa do standardowej emerytury lub renty. Czy one również mogą liczyć na 7000 złotych? Odpowiedź brzmi: tak, ale procedura wygląda nieco inaczej. W takim przypadku senior (lub jego pełnomocnik) musi złożyć wniosek o świadczenie honorowe (formularz ESH).

Aby otrzymać pieniądze w tym trybie, należy spełnić dodatkowy warunek dotyczący "ośrodka interesów życiowych". Senior musi udowodnić, że po ukończeniu 16. roku życia mieszkał i funkcjonował w Polsce przez co najmniej 10 lat. ZUS sprawdza te dane, aby upewnić się, że wsparcie trafia do osób rzeczywiście związanych z krajem. Formularze są dostępne w każdej placówce ZUS oraz na stronie internetowej urzędu.

Gdzie w Polsce żyje najwięcej stulatków?

ZUS monitoruje liczbę osób pobierających świadczenie honorowe i publikuje ciekawe dane statystyczne. Obecnie z dodatku korzysta ponad 4 tysiące Polaków. Mapa długowieczności prezentuje się następująco:

Mazowsze : Tu mieszka najwięcej stulatków (693 osoby).

: Tu mieszka najwięcej stulatków (693 osoby). Śląsk : Region ten zajmuje drugie miejsce (422 osoby).

: Region ten zajmuje drugie miejsce (422 osoby). Dolny Śląsk: Trzecie miejsce na podium (385 osób).

Na drugim biegunie znajdują się województwa opolskie (76 osób) oraz lubuskie (84 osoby). Statystyki te pokazują, że polskie społeczeństwo powoli, ale sukcesywnie się starzeje, a grupa osób przekraczających setkę stale rośnie.

Czy zdarzają się opóźnienia w wypłatach?

Wiele osób obawia się, że tak wysokie kwoty mogą obciążyć system i spowodować opóźnienia. Biuro prasowe ZUS uspokaja jednak w oficjalnych komunikatach: system działa bez zarzutu. Analiza spraw wykazuje, że wszystkie decyzje zapadają w ustawowych terminach. Pieniądze zazwyczaj trafiają do seniorów wraz z ich dotychczasową emeryturą. Jeśli jednak z przyczyn technicznych nie jest to możliwe w jednym przelewie, ZUS wyznacza dodatkowy termin wypłaty jeszcze w tym samym miesiącu.