Ceny gazu

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są na poziomie 51,90 euro za MWh, wyżej o 2,0 proc.

Ataki Iranu na obiekty energetyczne

Iran nasilił ataki na infrastrukturę energetyczną w Zatoce Perskiej i podpalił duże złoża gazu ziemnego, co jeszcze bardziej wywiera presję na coraz bardziej napiętą sytuację w dostawach paliw na świecie.

Prace na polu gazowym Shah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zostały wstrzymane, a władze badają szkody spowodowane pożarami wywołanymi poniedziałkowymi atakami dronów.

Europejskie zapasy surowca są mocno wyczerpane

W Europie następuje przerwa w dostawach gazu ziemnego zaledwie kilka tygodni przed oficjalnym rozpoczęciem sezonowego zwiększania zapasów tego paliwa.

Kraje w regionie kończą tę zimę z mocno wyczerpanymi zbiornikami gazu ziemnego i będą zmuszone do większych zakupów paliwa przed kolejnym sezonem grzewczym.

"Wstrzymanie dostaw gazu ziemnego do Europy zmieni dynamikę przepływu LNG przez resztę tego roku" - napisali w rynkowej nocie analitycy Timera Energy.

Dodają, że początkowo wzrośnie popyt na gaz w Azji, w miarę uzupełniania utraconych dostaw tego paliwa z Kataru.

Dodali, że potem wystąpi silniejsze zapotrzebowanie na gaz w krajach Europy, które rozpoczną zatłaczanie gazu do swoich magazynów tego paliwa.

"Wysokie ceny gazu mogą spowodować spadek popytu na wrażliwych na ceny rynkach azjatyckich" - wskazali analitycy Timera Energy.

Ceny błękitnego paliwa mogą być wyższe o 40 proc.

Analitycy HSBC Holdings prognozują, że ceny gazu ziemnego - ze względu na trwający konflikt na Bliskim Wschodzie - mogą być w tym roku wyższe o 40 proc. niż to wcześniej oceniano i mogą pozostać wysokie do 2027 r.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą obecnie 29,0 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 42,0 proc. - wynika z danych firmy Gas Infrastructure Europe.