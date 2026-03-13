NFOŚiGW poinformował w piątek, że zakończył nabór wniosków dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które po podpisaniu umowy z narodowym Funduszem, przygotują i ogłoszą nabory dla mieszkańców podległych województw. Wnioski o dotacje będą składane do regionalnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a ogłoszenie naboru na temat oferowanego wsparcia w konkretnym województwie zaplanowano w drugim kwartale 2026 r.

Zgodnie z informacją Funduszu, maksymalna dotacja wyniesie do 8 tys. zł (90 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji). Budżet programu to 173 mln zł, a środki pochodzą z FEnIKS-a (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko).

Dotację będzie można otrzymać na zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji m.in. do: zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych np. z dachów, chodników, podjazdów; magazynowania wód opadowych w szczelnych zbiornikach o łącznej pojemności min. 2 m sześc. Pieniądze będzie można też zdobyć na rozszczelnienie powierzchni, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte, a także na wykorzystanie retencjonowanej w ten sposób wody poprzez np. pompy czy zraszacze.

Nawet 8 tys. złotych na deszczówkę. Wiadomo, kiedy ruszy nabór wniosków

"Instalacje powinny gwarantować zbieranie wody z powierzchni nieprzepuszczalnej oraz wykorzystywać wodę w taki sposób, by nie było konieczności jej odprowadzania poza teren nieruchomości, w tym do kanalizacji deszczowej (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych)" - podkreślił na swojej stronie NFOŚiGW.

O wsparcie finansowe będą mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek przeznaczony na cele mieszkalne (stale lub czasowo).

NFOŚiGW wyjaśnił, że program dotyczyć będzie inwestycji już zakończonych, a umowa z grantobiorcą będzie jednocześnie jej rozliczeniem. Dotacja obejmować będzie koszty poniesione od 1 lipca 2024 roku. Podkreślono ponadto, że nie będzie można uzyskać dotacji na przedsięwzięcie lub elementy przedsięwzięcia, które było już finansowane ze środków wojewódzkich funduszy lub narodowego funduszu np. z programu "Moja Woda".

Sześć lat temu w 2020 r. odbyła się pierwsza z trzech edycji programu "Moja Woda". Program był potem kontynuowany w 2021 i w 2023 roku. Budżet ostatniej trzeciej odsłony miał 130 mln zł, a na działania mające zwiększyć mikroretencję na prywatnych posesjach można było otrzymać dotacje w wysokości do 6 tys. zł. Wszystkie trzy edycje programu cieszyły się dużym zainteresowaniem, a budżety poszczególnych edycji programu wyczerpywały się maksymalnie w kilka tygodni.