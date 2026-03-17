Kursy walut

"Wtorek przynosi niewielki wzrost obaw o sytuację na Bliskim Wschodzie, co przekładać się będzie na presję na osłabienie złotego. Jego zakres nie powinien być jednak istotny. Poziom 4,30 pozostaje silnym oporem technicznym" - napisali w porannym raporcie analitycy ING BSK.

Ich zdaniem, obecnie odczyty makro pozostają w cieniu sytuacji geopolitycznej.

"Z tego powodu nie oczekujemy reakcji w czwartek przy okazji publikacji rozbudowanego zestawu danych przez Główny Urząd Statystyczny. Nie bez znaczenia jest ponadto fakt, że inwestorzy dużo większą wagę przykładają do ścieżki przyszłej inflacji (pokłosie wysokich cen ropy naftowej) niż publikacji historycznych danych" - ocenili.

Jak wskazali analitycy Banku Pekao, złoty w ostatnich dniach wykazywał dużą stabilność i odporność na wojenny szok.

"Od wybuchu wojny w Zatoce Perskiej złoty stracił do dolara 3,7 proc., nieco więcej niż koszyk EM (-2,6 proc.), ale różnica nie jest duża" - wskazali w swoim raporcie.

Rynek długu

Analitycy ING BSK wskazali, że podwyższona zmienność nie opuszcza krajowego rynku długu.

"W kolejnych dniach globalny poziom awersji do ryzyka będzie kluczowy dla kierunku zmian POLGBs. Tydzień zwieńczy przegląd ratingu przez agencję Moody’s, która we wrześniu minionego roku obniżyła perspektywę ratingu do negatywnej. Mimo, iż nie spodziewamy się obecnie cięcia oceny wiarygodności kredytowej kraju, to prawdopodobnie +przypomni+ on inwestorom o wyzwaniach fiskalnych stojących przed Polską" - napisali w raporcie.

Zdaniem analityków Banku Pekao, rynek FI wziął oddech i nieco ograniczył zmienność w poniedziałek.

"Możemy podtrzymać naszą opinię, że scenariusz zakładający 75 pb. podwyżek stóp w Polsce w horyzoncie roku jest kompletnie nierealistyczny i rynek ma jeszcze przestrzeń, żeby te oczekiwania dalej tonować. Dziś pusto w kalendarzu, dominować będzie awersja/apetyt na ryzyko generowane przez informacje dotyczące wojny w Zatoce" - ocenili w swoim raporcie.