Nowalijkowe truskawki na rynku są głównie z importu greckiego i albańskiego. Ich cena nie jest niższa od 40 zł za kilogram, choć konfekcjonowane i sprzedawane są w mniejszych opakowaniach, zwykle 250 dkg lub pół kilograma.

Tanie truskawki: dobra okazja na imieninowe przyjęcie

Truskawki to doskonały dodatek do klasowego deseru – szampana czy w tańszej wersji włoskiego prosecco lub hiszpańskiej cava.

Z pewnością niejedna Bożena czy Krystyna zechce podczas swojego przyjęcia imieninowego – choć imieniny były w piątek, to zwykle gości zaprasza się na sobotę lub niedzielę – uraczyć truskawkami gości.

To samo dotyczy Józefów, organizujących w ten weekend przyjęcia imieninowe dla odmiany w wyprzedzeniem

Reklama

Okazja na pieczarki, kabanosy i czekoladę Milka

Okazja na tanie truskawki to nie wszystko czym Biedronka zachęca stałych (dodatkowe okazje na aplikacje) i przypadkowych klientów.

Domowy budżet można odciążyć niższymi wydatkami – o 37 proc. napieczarki. W promocji są też nowalijkowe ogórki.

Z kolei popularna nie tylko w Biedronce promocja typu drugi dużo taniej dotyczy wszystkich kabanosów i parówek marki Tarczyński. Drugie opakowanie taniej 70 proc. oznacza, że zakup dwóch wiąże się z ceną o 35 proc. niższą niż normalnie.

Reklama

Kabanosy jak najbardziej przydadzą się na imieninowe przyjęcie, podobnie jak czekolada Milka w tabliczkach 85-100 g. Promocja 2 plus 2 gratis oznacza, że zakup 4 tabliczek gwarantuje transakcję de facto za pół ceny. A to już naprawdę wielka okazja.