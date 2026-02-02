Wnioski o zwrot pieniędzy za paliwo możesz składać od 2 lutego do 2 marca 2026 roku. To pierwszy z dwóch terminów w tym roku. Urzędnicy wezmą pod uwagę faktury VAT za zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2025 r. do 31 stycznia 2026 r. Pamiętaj, aby zmieścić się w limicie zwrotu ustalonym na 2026 rok. Jeśli spóźnisz się z dokumentami, pieniądze za ten okres przepadną.

Ile pieniędzy można odzyskać?

Rząd ustalił stawkę zwrotu na poziomie 1,48 zł za 1 litr oleju napędowego. Kwota, którą otrzymasz, zależy od powierzchni Twoich użytków rolnych oraz średniej rocznej liczby zwierząt w Twoim gospodarstwie. Aby otrzymać zwrot, przygotuj wniosek o zwrot podatku akcyzowego (dostępny w urzędzie lub online), faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup paliwa, oświadczenie o posiadanych gruntach.

Dodatkowe pieniądze dla hodowców

Jeśli hodujesz zwierzęta, przysługuje Ci wyższy limit zwrotu. Dotyczy to posiadaczy bydła, świń, owiec, kóz oraz koni. W takim przypadku musisz dołączyć do wniosku specjalny dokument z ARiMR (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Dokument ten musi zawierać informacje o średniej rocznej liczbie świń w 2025 roku, liczbie Dużych Jednostek Przeliczeniowych (DJP) bydła, owiec, kóz i koni w 2025 roku. Zaświadczenie uzyskasz u kierownika biura powiatowego ARiMR lub wygenerujesz je samodzielnie z systemu komputerowego Agencji.

Gdzie złożyć dokumenty?

Wszystkie dokumenty musisz dostarczyć do urzędu gminy lub miasta, na którego terenie znajdują się Twoje grunty rolne. Urzędnicy sprawdzą faktury i po wydaniu decyzji wypłacą pieniądze bezpośrednio na Twoje konto lub w kasie urzędu.