Stabilizacja cen zbiegła się ze spadkiem kosztów kredytu. Przykładowo rata za 50-metrowe mieszkanie w Warszawie obniżyła się w ciągu roku o 848 zł – do 4 568 zł. W całym kraju miesięczne raty spadły średnio o ponad 400 zł, co poprawiło dostępność mieszkań mimo wciąż wysokich cen nominalnych.

Na koniec 2025 r. Warszawa pozostała najdroższym rynkiem – średnio blisko 17 tys. zł za m². Powyżej 10 tys. zł za metr znalazło się łącznie dziewięć miast, a poniżej tego progu siedem. Najtańsze były ponownie Radom, Sosnowiec i Częstochowa. Zakup 50-metrowego mieszkania oznaczał wydatek od ok. 378 tys. zł w Radomiu do niemal 847 tys. zł w stolicy.

Rynek nieruchomości odbija? Wyraźna zmiana w cenach mieszkań – nowe dane

Końcówka roku przyniosła wyhamowanie liczby nowych ofert. Grudzień 2025 r. na rynku sprzedaży mieszkań przyniósł lekkie wyhamowanie napływu nowych ogłoszeń. Liczba nowych ofert spadła o -12,0 proc. m/m - to sezonowy efekt końcówki roku - ocenia Anton Bubiel, prezes Rentier.io. Jak dodaje, choć ofert było mniej, to pozostawały one na rynku dłużej.

Zmiany cen wciąż częściej oznaczały wzrosty niż spadki, ale nie był to trend jednolity. W skali roku obniżki odnotowano w siedmiu miastach, w tym także w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Tylko Kraków, Szczecin i Białystok zanotowały spadki zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym.

Obniżki stóp przełożyły się także na wyraźne ożywienie na rynku kredytowym.W ostatnich miesiącach wyraźnie wzrosły zarówno wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe, jak i liczba wnioskujących - wskazuje Bubiel i dodaje, że dalszy rozwój sytuacji zależy od kolejnych decyzji RPP.