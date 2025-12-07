W 2025 roku mamy 8 niedzieli handlowych. Zostało ich 3 do końca roku.

Czy 7.12.2025 jest niedziela handlowa?

7 grudnia 2025 roku przypada niedziela handlowe, więc wszystkie sklepy będą otwarte i nie obowiązuje zakaz handlu. Supermarkety i galerie handlowe są otwarte.

Jakie sklepy są otwarte 7.12.2025?

Z uwagi na fakt, że dziś mamy niedziele handlową, to sklepy takie jak Lidl, Biedronka czy Auchan są otwarte. Zakupy będzie można zrobić też w małych sklepach osiedlowych i np. w Żabkach.

Niedziele handlowe 2025. Kiedy najbliższa niedziela handlowa?

Najbliższa niedziela handlowa będzie 14 grudniu. To będzie czas przed Bożym Narodzeniem by robić świąteczne zakupy.

Niedziele handlowe w 2025 roku: