Czy dziś, 7 grudnia jest niedziela handlowa? Czy sklepy takie, jak Lidl, Biedronka czy Auchan będą otwarte? Kiedy są jeszcze niedziele handlowe w tym roku?
W 2025 roku mamy 8 niedzieli handlowych. Zostało ich 3 do końca roku.
Czy 7.12.2025 jest niedziela handlowa?
7 grudnia 2025 roku przypada niedziela handlowe, więc wszystkie sklepy będą otwarte i nie obowiązuje zakaz handlu. Supermarkety i galerie handlowe są otwarte.
Jakie sklepy są otwarte 7.12.2025?
Z uwagi na fakt, że dziś mamy niedziele handlową, to sklepy takie jak Lidl, Biedronka czy Auchan są otwarte. Zakupy będzie można zrobić też w małych sklepach osiedlowych i np. w Żabkach.
Niedziele handlowe 2025. Kiedy najbliższa niedziela handlowa?
Najbliższa niedziela handlowa będzie 14 grudniu. To będzie czas przed Bożym Narodzeniem by robić świąteczne zakupy.
Niedziele handlowe w 2025 roku:
- 14 grudnia,
- 21 grudnia.
