Przyjrzyjmy się bliżej zaletom i wadom PPK, aby ocenić, czy ten sposób oszczędzania na emeryturę faktycznie się opłaca.
Zalety PPK
Dopłaty od państwa. Jedną z największych korzyści PPK są dopłaty z budżetu państwa: 250 zł wpłaty powitalnej oraz 240 zł dopłaty rocznej dla aktywnych uczestników programu.
Wpłaty pracodawcy. Kolejnym atutem są obowiązkowe wpłaty pracodawcy – co najmniej 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika. To realne, dodatkowe pieniądze, które przyspieszają budowanie kapitału emerytalnego.
Możliwość pomnażania oszczędności. Zgromadzone środki są inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, dzięki czemu mają szansę rosnąć szybciej niż na zwykłej lokacie bankowej.
Długoterminowe oszczędzanie. PPK sprzyja systematycznemu odkładaniu pieniędzy – w dłuższej perspektywie pozwala zbudować oszczędności, które mogą mieć realny wpływ na przyszłą emeryturę.
PPK a emerytura. Czy warto oszczędzać z pomocą państwa i pracodawcy?
Ograniczony dostęp do pieniędzy. Zgromadzone w PPK oszczędności są przeznaczone na emeryturę i co do zasady można je wypłacić dopiero po ukończeniu 60. roku życia. Wspomnianym na wstępie „haczykiem” jest wcześniejsza wypłata – tzw. "zwrot". Warto pamiętać, że taka operacja oznacza utratę części korzyści: zwrotu podlega większość dopłat od państwa, a także pobierany jest podatek od zysków kapitałowych.
