I to nie w dyskoncie w ramach promocji, ale w ekskluzywnym kawowo-herbacianym butiku np. w galerii czy w centrum handlowym.

Gdzie wypijesz kawę espresso za 6 złotych a gdzie musisz mieć przynajmniej 12 zł

Najtańsza a na dodatek najlepsza kawa espresso – a konkretnie: un cafe solo – jaką piłem była w kafejce na stacji benzynowej Cepsa w Hiszpanii. Kosztowała 70 eurocentów a warta była każdych pieniędzy.
W Polsce jak się okazuje, można też znaleźć miejsca, w których za espresso policzą 3 złote, ale to w ramach bardziej ciekawostki niż trendu rynkowego.

Reklama

Naprawdę najtańsze espresso serwują w kawiarniach zlokalizowanych w Zabrzu, Kutnie i Krośnie – za całe 6 zeta. Najdroższe, dokładnie cena tania razy dwa czyli 12 zł w Zakopanem i Międzyzdrojach.
Dane rynkowe zawdzięczamy badaniom cenowym sieci sklepów Przyjaciele Kawy.

Ile kosztuje kilka kropel mleka w kawie – zdziwicie się

Zakopiańskie espresso w wersji late rośnie cenowo z 12,40 zł do 18,40 zł a więc parę kropli mleka kosztuje 6 zł. średnio jest jeszcze więcej, bo late jest aż o 64 proc. droższe od „czystego” espresso.
Równie dynamicznie rośnie różnica w cenie w przypadku wersji cappuccino. Espresso w średniej cenie 9,06 zł urasta do średniej 13,30 zł.

Dawid Potrząsaj, Szef Sprzedaży, Przyjaciele Kawy wyjaśnia tajemnice tego błyskawicznego mnożenia. To marża nie za spienianie mleka i koszt dodatkowej pracy obsługi z tym związany, ale wyrachowana marża za dłuższy pobyt i okupowanie miejsca w lokalu.
Obserwacje menadżerów, kelnerów z baristami pospołu wskazują bowiem, że miłośnicy kawy w wersji late czy cappuccino spędzają w lokalu zasadniczo dużo więcej czasu niż amatorzy espresso – nawet w wersji duplo.
No cóż, jak widać nazwa najpopularniejszej wersji kawy nie wzięła się z powietrza – skoro espresso to i wypić ją trzeba szybko i pędzić naprzeciw światu szybko dalej, zwalniając miejsce przy kawowym meetingu innym zwolennikom szybkiego lub wolniejszego raczenia się napojem bogów.

Lubisz mleczną czekoladę? Eksperci twierdzą, że najlepsza jest tania marka
Lubisz mleczną czekoladę? Eksperci twierdzą, że najlepsza jest tania marka

Zobacz również
Reklama