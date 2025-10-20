Potencjał 165 milionów ton miedzi

Odkrycie potencjalnych złóż miedzi w Polsce, szacowanych nawet na 165 mln ton. Miedź to kluczowy surowiec transformacji energetycznej i sektora obronnego, a jego ogromne zasoby mogą uczynić Polskę europejską potęgą surowcową.

Według raportu EY "2025 - Rok Przełomu w polityce surowcowej Polski", potencjalne złoża miedzi w Polsce mogą wynosić nawet 165 mln ton. Z tej liczby, nawet 98 mln ton ma znajdować się na głębokościach umożliwiających ekonomicznie opłacalną eksploatację. Odkrycie to jest porównywane do przełomowego dla Norwegii odnalezienia złoża ropy Ekofisk na początku lat 70.

Największe odkrycie w Europie od lat 50. XX w

Mimo, że obszary perspektywiczne wymagają kosztownych dalszych prac eksploracyjnych i wydobywczych w celu potwierdzenia i dokumentacji złóż, zarówno amerykańscy i kanadyjscy inwestorzy, jak i Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) są przekonani o ogromnej wartości odkrycia. Jordan Pandoff z Lumina Metals i Zbigniew Liptak z EY w rozmowie z Energetyka24 określili je jako "największe odkrycie złóż miedzi w Europie od lat 50. XX wieku i jedno z największych na świecie".

Dotychczas eksploatowane w Polsce, najłatwiej dostępne złoża (do 1500 m.p.p.t.) wystarczą na około 40-50 lat (według KGHM). Eksploatacja głębszych partii, wymagająca nowych technologii, mogłaby zapewnić kolejne 300 lat wydobycia dla Polski i 60 lat importu dla całej Unii Europejskiej (przy założeniu potwierdzenia zasobów 165 mln ton). Amerykańskie firmy Lumina Metals i Electrum Group zainwestowały już 500 mln złotych, a w latach 2014-2022 dzięki ich badaniom powiększono udokumentowane zasoby o 22 mln ton w czterech nowych złożach.

Miedź - "Ropa XXI wieku"

Miedź jest kluczowa dla transformacji energetycznej i sektora obronnego. Według raportu UNCTAD, globalny popyt na miedź może wzrosnąć o ponad 40 proc. do 2040 roku. Jest niezbędna w zielonych technologiach: turbina wiatrowa o mocy 3 MW może zawierać do 4,7 tony miedzi, a auto elektryczne - 83 kg (dane KGHM). W sektorze zbrojeniowym miedź wykorzystywana jest m.in. w amunicji i elektronicewojskowej. Pocisk artyleryjski NATO zawiera 0,5 kg surowca, a globalne zużycie miedzi w produkcji wojskowej wynosiło w 2021 roku 2,19 mln ton, czyli 10,5 proc. całkowitej produkcji rafinowanej miedzi na świecie.