Polska globalnym liderem zakupów złota

Polska niespodziewanie znalazła się w centrum uwagi międzynarodowych finansów. Niemiecka i włoska prasa rozpisują się o naszym kraju w kontekście spektakularnego rajdu na złocie, który wyniósł nas na pozycję światowego lidera zakupów tego kruszcu. Według danych World Gold Council, Narodowy Bank Polski (NBP) nabył w 2024 roku aż 89,5 ton złota, pokonując nawet Chiny. "Żaden inny kraj nie wykazuje dziś takiej gorliwości w skupie złota, jak Polska" - komentuje n-tv.de, określając politykę NBP mianem "globalnego ewenementu".

Włoskie media zwracają uwagę, że bijące rekordy notowania złota oznaczają gwałtowny wzrost wartości państwowych rezerw. Jako przykład podają Włochy, których rezerwy wzbogaciły się o 17 miliardów euro w zaledwie tydzień. Eksperci są jednak zgodni: to właśnie Polska, ze względu na skalę i konsekwencję, jest obecnie najbardziej zaskakującym kupcem na globalnym rynku.

Konsekwentna strategia NBP

Podczas gdy wiele banków centralnych państw zachodnich decyduje się na stabilizację lub nawet redukcję swoich zasobów, Polska metodycznie je powiększa. Niemiecki n-tv.de podkreśla, że od 2018 roku NBP systematycznie zamienia rezerwy walutowe na kruszec.

Obecnie NBP zgromadził już ponad 500 ton złota, co stanowi około 17 proc. wszystkich krajowych rezerw. Wartość tych zasobów, dzięki historycznym notowaniom metalu, wzrosła o miliardy euro. Niemieckie źródła wskazują, że Polska dołączyła tym samym do czołówki państw o największych rezerwach złota na świecie.

Globalna rewolucja na rynku złota

Portal n-tv.de zauważa, że rynek złota przechodzi transformację. W 2024 roku sprzedaż i zakup kruszcu osiągnęły historyczny szczyt, wynoszący niemal 4960 ton. Dla porównania, jeszcze w 2010 roku banki centralne kupiły zaledwie 80 ton, a od 2022 roku roczne zakupy przekraczają już 1000 ton.

Polska, a nie tradycyjni giganci jak Chiny czy Indie, stała się kluczowym motorem tego globalnego trendu. Zdaniem niemieckich komentatorów, świadczy to o dalekowzroczności Warszawy, która w ten sposób buduje rezerwy odporne na zawirowania kursowe i ryzyko geopolityczne.

Włoski portal money.it również analizuje bezprecedensowy wzrost cen złota, który przyniósł kolosalne korzyści krajom z dużymi rezerwami. Jak podaje redakcja, Włochy, dzięki skokowi cen z 3 863 do 4 057 dolarów za uncję, zyskały w ciągu tygodnia 16,6 miliarda dolarów.

Włoscy dziennikarze podkreślają jednak, że to Polska wykazuje się największą dynamiką inwestycyjną: "Najbardziej łakomym nabywcą złota w 2024 roku była Polska, która powiększyła swoje rezerwy o 90 ton kruszcu” – informuje money.it.

Polska zajmuje 12. miejsce na świecie z rezerwami na poziomie 515 ton złota