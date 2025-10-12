W 2025 roku mamy 8 niedzieli handlowych. Zostało ich 3 do końca roku.
Czy 12.10.2025 jest niedziela handlowa?
Niestety większość sklepów jest dzisiaj zamknięta. 12 października 2025 roku przypada niedziela niehandlowa, czyli obowiązuje zakaz handlu. Supermarkety i galerie handlowe są zamknięte.
Jakie sklepy są otwarte 12.10.2025?
Z uwagi na fakt, że dziś mamy niedziele niehandlową, to sklepy takie jak Lidl, Biedronka czy Auchan są zamknięte. Zakupy będzie można zrobić w małych sklepach osiedlowych i np. w Żabkach.
Niedziele handlowe 2025. Kiedy będzie?
Najbliższa niedziela handlowa będzie dopiero w grudniu. To będzie czas przed Bożym Narodzeniem by robić świąteczne zakupy.
Niedziele handlowe w 2025 roku:
7 grudnia,
14 grudnia,
21 grudnia.
