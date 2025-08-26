Zmiana limitów wynika z obniżenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Bezpieczny próg dorabiania spadnie o 149,50 zł brutto, natomiast wyższy próg, którego przekroczenie może skutkować zawieszeniem świadczenia, zmniejszy się o 277,70 zł brutto. Nowe zasady będą obowiązywać od września do listopada 2025 roku.

Zmiany od 1 września 2025 r.

Zarobki do 6124,10 zł brutto miesięcznie (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) nie spowodują zmniejszenia emerytury ani renty.

brutto miesięcznie (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) nie spowodują zmniejszenia emerytury ani renty. Jeśli miesięczny przychód przekroczy 11 373,30 zł brutto (130% przeciętnego wynagrodzenia), instytucja ubezpieczeniowa może zawiesić wypłatę świadczenia.

brutto (130% przeciętnego wynagrodzenia), instytucja ubezpieczeniowa może zawiesić wypłatę świadczenia. Jeśli przychód znajdzie się między tymi dwoma progami, świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia.

Reklama

Kto może dorabiać bez ograniczeń?

Ograniczenia w dorabianiu nie dotyczą wszystkich. Bez limitów mogą pracować:

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny ( 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet).

Renciści pobierający renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych.

oraz Osoby otrzymujące renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

po uprawnionych do tych świadczeń. Osoby, które pobierają rentę rodzinną, jeśli jest ona korzystniejsza od ustalonej emerytury.

Wyjątek stanowią osoby, którym podniesiono emeryturę do kwoty minimalnej (1878,91 zł brutto od marca 2025 roku). Jeśli ich zarobki przekroczą wysokość dopłaty, emerytura za dany okres będzie wypłacona w niższej kwocie, bez wyrównania do minimum.