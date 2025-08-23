Dla zdecydowanej większości emerytów świadczenia z ZUS trafiają bezpośrednio na rachunek bankowy. Nadal jednak blisko milion osób decyduje się na odbiór pieniędzy od listonosza. Od kwietnia 2023 roku ten sposób wypłaty został objęty dodatkowymi zasadami. W razie potrzeby senior powinien okazać listonoszowi dowód osobisty.

14. emerytura z ZUS od listonosza. Kiedy trzeba okazać dowód osobisty?

Nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ) wprowadziła zmiany dotyczące przekazów pocztowych. Zgodnie z nowymi zasadami listonosz przed wypłatą gotówki ma obowiązek sprawdzić dokument potwierdzający tożsamość adresata. Najczęściej wystarczy dowód osobisty, choć okazanie dokumentu nie jest wymagane w sytuacji, gdy doręczyciel dobrze zna odbiorcę.

Listonosz może nie wydać 14. emerytury

Jeśli listonosz z wypłatą świadczenia przyjdzie po raz pierwszy, konieczne będzie potwierdzenie tożsamości. Pracownik poczty ma obowiązek spisać dane odbiorcy, takie jak: imię, nazwisko, numer PESEL oraz numer dowodu osobistego. Nowe przepisy wprowadzono, aby ograniczyć ryzyko podejrzanych transakcji pieniężnych. W praktyce oznacza to jednak dodatkowe utrudnienia dla seniorów. Doręczyciel ma prawo odmówić wypłaty i odejść z przekazem, jeśli emeryt nie okaże dowodu osobistego.

Co zrobić, żeby 14. emerytura wpłynęła na konto?

14. emerytura jest wypłacana z urzędu. Jeśli więc standardowe świadczenie przynosi listonosz, czternastka również zostanie dostarczona w takiej formie. W dowolnym momencie można jednak zmienić w ZUS sposób wypłaty świadczeń. Aby emerytura lub renta wpływała na konto bankowe należy złożyć wniosek o zmianę sposobu płatności. Wystarczy wypełnić formularz EZP i wskazać numer rachunku bankowego, na który mają być przekazywane środki. Dokument można złożyć osobiście w placówce ZUS, przesłać pocztą albo wypełnić elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). ZUS ma na rozpatrzenie sprawy 30 dni. Jeśli więc senior dotychczas otrzymywał świadczenie od listonosza, tegoroczna 14. emerytura również dotrze jeszcze do niego w takiej formie.

Kiedy wypłata 14. emerytury w 2025 roku?

14. emerytura będzie wypłacana we wrześniu, wraz z bieżącą emeryturą lub rentą. Standardowe terminy wypłat emerytur przez ZUS są następujące: 1, 5, 6, 10, 15, 20, 25 dzień miesiąca. W związku z układem kalendarza osoby, które otrzymują swoje świadczenia 6 i 20 dnia każdego miesiąca w tym roku otrzymają 14. emeryturę w ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień standardowej wypłaty.

Ile wyniesie 14. emerytura w 2025 roku?

Pełna wysokość 14. emerytury równa się minimalnej emeryturze krajowej, która od marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto. Po odliczeniu podatku i składki zdrowotnej seniorzy dostaną na rękę około 1709,81 zł netto. Całość świadczenia przysługuje osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie. W przypadku wyższych kwot stosowany jest mechanizm „złotówka za złotówkę” – każda złotówka ponad ustalony próg obniża wysokość czternastki o tę samą kwotę. Oznacza to, że przy emeryturze na poziomie 3100 zł dodatkowe świadczenie wyniesie 1678,91 zł brutto. Najniższa możliwa wypłata to 50 zł brutto.