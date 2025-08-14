"Rzeczpospolita" podaje, że resort rodziny, pracy i polityki społecznej planuje skorygować zasady przyznawania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Jak wskazuje autorka tekstu, "co do zasady przysługuje ono (w wysokości równej najniższej emeryturze) kobietom, które w przeszłości nie pracowały zawodowo i zajmowały się co najmniej czwórką dzieci".

Dla mężczyzn wsparcie w wyjątkowych przypadkach

Wyjaśnia także, że mężczyźni mogą się ubiegać o takie wsparcie w wyjątkowych sytuacjach. "W efekcie na ponad 100 tys. wniosków zarejestrowanych od 2019 r. tylko 667 złożyli ojcowie" - czytamy.

Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, cytowany przez „Rz”, zapowiada zmianę przepisów. Konstrukcja przesłanek nabycia prawa do tego świadczenia stawia ich (mężczyzn) w gorszej pozycji. Jest to niezgodne z konstytucją. Na ten problem zwracał nam zresztą uwagę rzecznik praw obywatelskich – powiedział Gajewski "Rz".

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Komu przysługuje?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające w obecnych warunkach przeznaczone jest dla:

matki, która ukończyła 60 lat, urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci oraz nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania

urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci oraz nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania ojca, który ukończył 65 lat, w przypadku śmierci matki dzieci lub porzucenia przez nią dzieci albo w przypadku długotrwałego zaprzestania przez nią wychowywania dzieci - wychował co najmniej czworo dzieci oraz nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Jak zaznacza ZUS, warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dziecka dotyczy dziecka własnego, dziecka współmałżonka, dziecka przysposobionego lub dziecka przyjętego na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Ile wynosi matczyna emerytura?

Świadczenie "Mama 4 plus", podobnie jak świadczenia emerytalne, podlega co roku waloryzacji. Jego kwota nie może być niższa od najniższej krajowej emerytury i wynosi jej równowartość. To oznacza, że od 1 marca 2025 roku wysokość dodatku wynosi 1878,91 zł brutto.