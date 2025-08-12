Komu przysługuje czternasta emerytura?

Jak przypomniała KRUS, tzw. czternastka przysługuje osobom, które na koniec sierpnia br. uzyskały prawo do emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, okresowej emerytury rolniczej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Ile wyniesie czternastka?

Zdecydowana większość uprawnionych »14 emeryturę« otrzyma w kwocie równej najniższej emeryturze, czyli 1.878,91 zł brutto– poinformowała Katarzyna Kluczyńska z KRUS, cytowana w komunikacie Kasy. Dodała, że w takim przypadku po odliczeniu podatku i składki zdrowotnej do emerytów i rencistów trafi 1709,81 zł na rękę.

Kluczyńska zaznaczyła, że taka wysokość czternastki wypłacana będzie uprawnionym, u których suma pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza 2,9 tys. zł brutto, powyżej tej kwoty wypłata będzie pomniejszona według zasady "złotówka za złotówkę”. „Od 1.878,91 zł odjęta zostanie kwota równa różnicy pomiędzy kwotą przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, a sumą 2,9 tys. zł” - wskazała.

Ważne KRUS wyliczyła np., że jeśli były rolnik dostaje emeryturę lub rentę w wysokości 3,3 tys. zł brutto (400 zł powyżej kwoty 2,9 tys. zł) to o 400 zł zostanie pomniejszona jego czternasta emerytura. W takim przypadku świadczenie wyniesie 1478,91 zł brutto.

Kiedy będą realizowane wypłaty czternastek?

Wypłaty czternastek będą realizowane wraz z comiesięcznymi emeryturami i rentami, a w przypadku KRUS będą to terminy: 7, 8, 10, 15, 20 i 25 września. Osoby otrzymujące świadczenia emerytalno-rentowe raz na kwartał, których najbliższa wypłata przypada w październiku, otrzymają czternastą wypłatę we wrześniu. Dodała, że w ub.r. 14. emeryturę w pełnej wysokości, czyli w kwocie równej najniższej emeryturze otrzymało 97 proc. uprawnionych.