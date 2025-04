Czy można łączyć emeryturę z KRUS i z ZUS? Kto może otrzymać podwójną emeryturę?

Podwójną emeryturę, czyli jednoczesne pobieranie świadczenia z ZUS i KRUS, mogą otrzymać osoby spełniające określone warunki. Dotyczy to osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Kluczowe jest posiadanie co najmniej 25 lat udokumentowanego okresu ubezpieczenia w KRUS oraz opłacanie składek do ZUS z tytułu pracy poza rolnictwem, niezależnie od długości tego okresu.

Kto może liczyć na podwójną emeryturę?

Zatem, na podwójną emeryturę mogą liczyć głównie osoby, które przez wiele lat łączyły pracę na roli z pracą zawodową w innym sektorze. Możliwość pobierania obu świadczeń stanowi znaczące wsparcie finansowe, szczególnie biorąc pod uwagę, że emerytury rolnicze są zazwyczaj niższe. Przykładowo, w marcu 2025 roku podstawowa emerytura KRUS wynosiła 1691,02 zł brutto, podczas gdy średnia emerytura z ZUS była znacznie wyższa i wynosiła 4100 zł brutto miesięcznie.

Emerytura rolnicza z KRUS

Obecnie, aby otrzymać emeryturę rolniczą, wymagane jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a także posiadanie co najmniej 25 lat okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS. Ten 25-letni okres liczony jest od 1 stycznia 1991 roku.

Istnieje również możliwość ubiegania się o emeryturę na tzw. "starych zasadach" dla rolników, którzy spełnili warunki przed końcem 2017 roku. Dotyczy to osób, które do 31 grudnia 2017 roku ukończyły 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), posiadały co najmniej 30 lat okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS i zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej.

Emerytura z ZUS

Emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny (obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Co istotne, nawet bardzo krótki okres opłacania składek na ubezpieczenia społeczne uprawnia do otrzymania świadczenia emerytalnego. Wysokość takiej emerytury będzie jednak zależała od kwoty zgromadzonych składek.

Warunki dotyczące minimalnego stażu ubezpieczeniowego (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn okresów składkowych i nieskładkowych) są wymagane jedynie do uzyskania prawa do najniższej gwarantowanej emerytury krajowej. Bez spełnienia tego wymogu, nawet przy osiągnięciu wieku emerytalnego, ZUS przyzna emeryturę wyliczoną wyłącznie na podstawie zgromadzonych składek, która może być niższa od najniższej ustawowej kwoty.

Czym się różni emerytura z ZUS od emerytury z KRUS?

W systemie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) nie ma możliwości otrzymania emerytury po bardzo krótkim okresie ubezpieczenia, co odróżnia go od ZUS.