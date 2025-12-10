Ponad 9 mln emerytów i rencistów w Polsce

Według danych GUS w 2024 r. w Polsce było 9,38 mln emerytów i rencistów, co stanowiło 25 proc. ludności kraju. Liczba ta wzrosła o 0,7 proc. względem 2023 r. W tym 7,39 mln stanowiły osoby pobierające emerytury (19,7 proc. ludności), co oznacza wzrost o 1,7 proc. Jednocześnie liczba rencistów z tytułu niezdolności do pracy spadła o 5,5 proc. i wyniosła 0,71 mln osób (5,3 proc. ludności).

W raporcie GUS podkreślono, że w latach 2000–2024 liczba emerytów systematycznie rosła, podczas gdy liczba rencistów maleje. W 2000 r. osoby pobierające świadczenia stanowiły 24,4 proc. społeczeństwa, a w 2024 r. już 25 proc.

Wydatki na emerytury i renty przekroczyły 413 mld zł

W 2024 r. na świadczenia emerytalno-rentowe wydano w Polsce 413,2 mld zł, co oznacza wzrost o 15,4 proc. rok do roku. Większość środków zasiliła system pozarolniczy (388,7 mld zł), podczas gdy 24,5 mld zł trafiło do systemu rolniczego.

Najwięcej wypłacono z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 358,5 mld zł. Pozostałe środki pochodziły z:

MSWiA – 16,9 mld zł,

MON – 10,6 mld zł,

MS – 2,7 mld zł.

Przeciętna miesięczna emerytura wyniosła:

ZUS – 3862,61 zł ,

, KRUS – 2111,34 zł ,

, MS – 6374,66 zł ,

, MSWiA – 6238,42 zł ,

, MON – 5982,15 zł.

Duża dysproporcja: mężczyźni dostają dużo więcej

Z analizy GUS wynika, że różnica między świadczeniami kobiet i mężczyzn pozostaje znacząca. Według danych na 31 marca 2024 r.:

przeciętna emerytura mężczyzn wyniosła 4674,51 zł,

przeciętna emerytura kobiet – 3208,70 zł.

Najwyższe wydatki na emerytury z ZUS odnotowano w województwach:

śląskim – 45,8 mln zł,

mazowieckim – 42,9 mln zł.

Najniższe w:

opolskim – 7,015 mln zł,

podlaskim – 7,2 mln zł.

Kwoty rent rodzinnych i niezdolności do pracy rosną

Na renty z tytułu niezdolności do pracy w 2024 r. przeznaczono 240,2 mld zł (wzrost o 8,9 proc.). Przeciętne renty wyniosły:

ZUS – 3019,87 zł,

KRUS – 1937,79 zł,

MS – 4853,68 zł,

MON – 4826,16 zł,

MSWiA – 4496,06 zł.

Na renty rodzinne wydano 53 mld zł (wzrost o 13,2 proc.). Średnie świadczenia wyniosły:

ZUS – 3369,72 zł,

KRUS – 2640,19 zł,

MS – 4353,64 zł,

MSWiA – 4079,62 zł,

MON – 4481,94 zł.

Według GUS relacja średniej emerytury z ZUS do przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r. wyniosła 55,8 proc., co oznacza niewielki spadek wobec 2023 r. W przypadku KRUS wskaźnik wyniósł 29,6 proc., również nieznacznie spadając po ubiegłorocznym wzroście.