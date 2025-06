To w tych krajach jest najlepszy system emerytalny. Na którym miejscu znalazła się Polska? Jest słabo

Raport Mercer CFA Institute Global Pension Index z 2022 roku, pokazuje, jak wyglądają systemy emerytalne w poszczególnych krajach. Porównano 44 systemy emerytalne w krajach obejmujących łącznie 65 proc. światowej populacji. Każdy z nich oceniany był w skali od 0 do 100 punktów. Mimo to, że emeryci w Polsce mogą liczyć na coraz wyższe świadczenia, to nasz kraj w tym rankingu wypadł naprawdę słabo. Wygląda na to, że nasz system emerytalny nie do końca działa tak, jak powinien. Polska znalazła się na 29 miejscu na 44 możliwe. Warto dodać również, że z każdym rokiem Polska spada w tym rankingu.

Raport systemów emerytalnych. Jakie kryteria były brane pod uwagę?

Autorzy raportu brali pod uwagę trzy kryteria. Po pierwsze - adekwatność systemu emerytalnego, czyli to, czy w danym kraju świadczenia emerytalne są na odpowiednim poziomie, czy emerytury pochodzą z wielu źródeł i czy system zachęt podatkowych sprzyja budowaniu oszczędności emerytalnych. Po drugie – zrównoważony rozwój systemu emerytalnego, czyli perspektywa długoterminowej stabilności finansowej. Sprawdzano, czy system emerytalny zagwarantuje wypłatę emerytur w przyszłości. Tutaj sprawdzano także, jak stara się wspierać oszczędności emerytalne, a także jaka jest kondycja gospodarki i finansów danego kraju. Pod uwagę brano między innymi wielkość długu publicznego oraz tempo wzrostu gospodarczego. Po trzecie – uczciwość systemu emerytalnego, czyli bezpieczeństwo prawne systemu oraz jego integralność.

Najlepsze systemy emerytalne w Islandii, Holandii i Danii

Podczas tworzenia oceny, twórcy raportu brali pod uwagę ponad 50 różnych wskaźników, które wnikliwie przedstawiają wszystkie istotne składniki konkretnego systemu emerytalnego. Każde państwo było poddawane ocenie w skali od 0 do 100 punktów. Najwyższą ocenę, wynoszącą 84,7 punktów, zdobył system emerytalny Islandii. Na drugim miejscu uplasowała się Holandia z wynikiem 84,6 punktów, a trzecie miejsce zajęła Dania z wynikiem 82 punktów. W pierwszej dziesiątce znajdują się wszystkie państwa skandynawskie, a więc oprócz Danii także Norwegia, Finlandia i Szwecja.

System emerytalny w Polsce. Jest słabo

Polska zdobyła 57,5 punktów. Za adekwatność systemu otrzymaliśmy 59,5 punktów, za wypłacalność 45,4 punktów, a za integralność 71,2 punktów. W naszej kategorii znalazły się również Arabia Saudyjska, Austria, Japonia, Korea Południowa oraz Włochy. Autorzy raportu przyznali wyższe oceny niż Polsce większości systemom emerytalnym w Europie, w tym Francji, Niemcom, Belgii, wszystkim państwom skandynawskim oraz systemowi USA. W rankingu z 2022 roku najniższe miejsca zajmują Tajlandia, Argentyna i Filipiny.

Rekomendacje dla poprawy polskiego systemu emerytalnego

Twórcy raportu opracowali zalecenia emerytalne, które, ich zdaniem, po wdrożeniu przyczyniłyby się do poprawy oceny naszego systemu emerytalnego. Zasugerowali zwiększenie uczestnictwa w programach oszczędzania emerytalnego, takich jak Program Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE), Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Dodatkowo, zaznaczyli, że ważne jest podniesienie minimalnych emerytur oraz publicznego wsparcia dla osób o najniższych dochodach emerytalnych. Wskazali również na potrzebę zwiększenia poziomu oszczędności w gospodarstwach domowych. Ich zdaniem, istotne jest również zwiększenie aktywności zawodowej społeczeństwa, szczególnie osób w wieku 55 lat i więcej. Zauważono, że wcześniejsze opuszczanie rynku pracy, szczególnie w przypadku kobiet, ma negatywny wpływ na wysokość przyszłych emerytur.