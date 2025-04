Trzynasta emerytura 2025

Trzynasta emerytura, potocznie nazywana "trzynastką", to dodatkowe świadczenie wypłacane corocznie emerytom i rencistom w Polsce.

Ile wynosi trzynasta emerytura w 2025 roku?

Po tegorocznej waloryzacji, która podniosła świadczenia o 5,5 proc., minimalna emerytura wynosi 1878,91 zł brutto (1709,81 zł netto). W związku z tym, trzynasta emerytura jest wypłacana w tej samej kwocie co minimalna emerytura.

Komu przysługuje trzynasta emerytura w 2025 roku?

Świadczenie otrzymają osoby, które do 31 marca 2025 roku nabyły prawo do:

emerytury,

renty z tytułu niezdolności do pracy,

renty socjalnej,

renty rodzinnej,

renty szkoleniowej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

świadczenia przedemerytalnego,

zasiłku przedemerytalnego.

Komu nie przysługuje trzynasta emerytura w 2025 roku?

Trzynastej emerytury nie otrzymają:

Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku,

Osoby pobierające emeryturę olimpijską,

Osoby, których świadczenie emerytalne zostało zawieszone do 31 marca 2025 roku.

ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury, jeśli emeryt pobierający wcześniejsze świadczenie zarabia powyżej 130 proc. średniej krajowej pensji.

Wypłata trzynastej emerytury w 2025 roku

Od kwietnia 2025 Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozpoczął wypłacanie dodatkowego świadczenia pieniężnego, znanego jako trzynasta emerytura. Świadczenie to jest przyznawane automatycznie, co oznacza, że osoby uprawnione nie muszą składać żadnych wniosków. Dodatkowe pieniądze otrzymają ci, którzy do końca marca bieżącego roku uzyskali prawo do emerytury lub renty.

Harmonogram wypłat trzynastej emerytury w 2025 roku

ZUS realizuje przelewy emerytur w ustalonych terminach każdego miesiąca, to jest 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. Jednak, jeśli te dni wypadają w sobotę, niedzielę lub święto, wypłaty są realizowane z wyprzedzeniem o 1-2 dni. W kwietniu harmonogram wypłat ulegnie zmianom ze względu na święta i dni wolne od pracy. Wypłata "trzynastki" nastąpi automatycznie wraz z regularną emeryturą lub rentą. Świadczenie będzie przekazywane przez ZUS, KRUS oraz organy emerytalne MSWiA i MON w następujących terminach:

1 kwietnia (wtorek),

4 kwietnia (piątek) – dla osób, których termin wypada na 5 lub 6 kwietnia (sobota, niedziela),

10 kwietnia (czwartek),

15 kwietnia (wtorek),

18 kwietnia (piątek) – dla osób, których termin wypada na 20 kwietnia (niedziela),

25 kwietnia (piątek).

Nie wszyscy beneficjenci otrzymają pełną kwotę trzynastej emerytury w 2025 roku

Należy zaznaczyć, że nie wszyscy uprawnieni otrzymają pełną kwotę trzynastej emerytury w 2025 roku. Sytuacja ta dotyczy przypadków, gdy renta rodzinna przysługuje więcej niż jednej osobie. W takich okolicznościach "trzynastka" jest dzielona proporcjonalnie do liczby osób, które są uprawnione do otrzymywania głównego świadczenia rentowego. W przypadku renty rodzinnej, gdy uprawnionych do niej jest więcej niż jedna osoba, przysługuje im tylko jedna trzynasta emerytura, która jest dzielona między nich. Wysokość świadczenia jest ustalana na podstawie liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej na dzień 31 marca danego roku.

Jak jest dzielona trzynasta emerytura?

Oznacza to, że pełna kwota trzynastej emerytury jest dzielona na równe części, odpowiadające liczbie osób uprawnionych do renty rodzinnej na dzień 31 marca danego roku. Na przykład, jeśli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby, to w 2025 roku każda z nich otrzyma po 939,45 zł brutto.

