Stary dowód osobisty może okazać się prawdziwym skarbem

Choć wydaje się to mało prawdopodobne, stary dowód osobisty może kryć w sobie wartość, o której wielu z nas nie ma pojęcia. Podczas załatwiania formalności w urzędach, ten pozornie niepotrzebny dokument może okazać się niezwykle pomocny, a nawet przynieść nam pewne korzyści. Warto więc dokładnie przeszukać swoje rzeczy i odnaleźć stary dowód, zwracając szczególną uwagę na jedną, konkretną informację. Jaką?

Masz stary dowód osobisty w domu? Możesz mieć wyższą emeryturę

Okazuje się, że twój stary dowód osobisty może mieć wpływ na wysokość twojej przyszłej emerytury. Jeśli masz wątpliwości co do prawidłowości wyliczenia stażu pracy, warto zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stary dokument tożsamości, szczególnie w formie książeczki, może posłużyć jako dodatkowe potwierdzenie Twoich okresów zatrudnienia, które nie zostały uwzględnione we wcześniejszych obliczeniach. Dzięki temu istnieje szansa na zwiększenie wysokości świadczenia emerytalnego.

Dzięki tym dokumentom również możesz zwiększyć swoją emeryturę

Posiadanie starego dowodu osobistego nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wyższej emerytury . Jednak może on stanowić cenne uzupełnienie dokumentacji potwierdzającej nasz staż pracy. Należy pamiętać, że nie jest to jedyny dokument, który może spełniać taką rolę. Jak podkreślił rzecznik ZUS, Wojciech Andrusiewicz, brak formalnej dokumentacji zatrudnienia nie oznacza braku możliwości jego potwierdzenia. Dowodami pośrednimi mogą być m.in. wpisy w starych dokumentach tożsamości, książeczki zdrowia czy dokumenty świadczące o awansach i zmianach wynagrodzenia.

Zeznania świadków jako dowód potwierdzający staż pracy wystarczą, aby otrzymać wyższą emeryturę?

Czy zeznania świadków mogą być wystarczającym dowodem na potwierdzenie naszego stażu pracy? Zgodnie z wypowiedzią rzecznika ZUS, choć świadectwa osób trzecich mogą potwierdzić fakt wykonywania przez nas pracy, nie są wystarczające do udokumentowania pełnego okresu zatrudnienia. Wynika to z faktu, że zeznania świadków nie zawierają informacji na temat wysokości zarobków, co jest istotnym elementem przy ustalaniu stażu pracy.

