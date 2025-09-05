Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat procesu ponownego przeliczenia emerytury ze względu na długość życia, warunków, które należy spełnić i kroków niezbędnych do złożenia wniosku.

Na czym polega ponowne przeliczenie emerytury ze względu na długość życia?

Polski system emerytalny oblicza wysokość świadczeń na podstawie zgromadzonych składek oraz prognozowanego dalszego trwania życia emeryta. Im krótszy przewidywany czas życia, tym wyższa miesięczna emerytura, ponieważ zgromadzone środki są rozdzielane na mniejszą liczbę lat.

Reklama

Tablica średniego dalszego trwania życia GUS 2025 – co warto wiedzieć?

GUS corocznie publikuje tablice średniego dalszego trwania życia, określające przewidywaną długość życia osób w różnym wieku. Jeśli nowe dane wskazują na krótszy czas dalszego życia niż w momencie przyznania emerytury, ponowne przeliczenie świadczenia może prowadzić do jego podwyższenia. Aktualne tablice obowiązują od 1 kwietnia 2025 do 31 marca 2026 i są dostępne na oficjalnej stronie GUS.

Kto może ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury w 2025 roku?

Nie wszyscy emeryci mogą skorzystać z możliwości przeliczenia emerytury. Dotyczy to osób, które spełniają jeden z poniższych warunków:

Osoby, które chcą skorzystać z korzystniejszych tablic dalszego trwania życia – jeżeli nowe tablice GUS wskazują na krótszy czas dalszego życia, ponowne przeliczenie może zwiększyć wysokość emerytury.

– jeżeli nowe tablice GUS wskazują na krótszy czas dalszego życia, ponowne przeliczenie może zwiększyć wysokość emerytury. Osoby, które kontynuowały pracę po przejściu na emeryturę – jeśli emeryt nadal pracował i odprowadzał składki na ubezpieczenie emerytalne, może ubiegać się o ich doliczenie, co zwiększy podstawę obliczenia świadczenia.

– jeśli emeryt nadal pracował i odprowadzał składki na ubezpieczenie emerytalne, może ubiegać się o ich doliczenie, co zwiększy podstawę obliczenia świadczenia. Emeryci, którzy uzyskali nowe dokumenty potwierdzające okresy składkowe lub nieskładkowe – może to dotyczyć np. osób, które odnalazły brakujące świadectwa pracy lub inne dowody zatrudnienia, co wpływa na ponowną kalkulację kapitału początkowego.

– może to dotyczyć np. osób, które odnalazły brakujące świadectwa pracy lub inne dowody zatrudnienia, co wpływa na ponowną kalkulację kapitału początkowego. Kobiety, które przed 1999 rokiem przebywały na urlopie wychowawczym – w niektórych przypadkach uwzględnienie tych okresów może podnieść wysokość świadczenia.

Jak i gdzie złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Aby ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury, należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Można to zrobić na kilka sposobów:

Osobiście – w najbliższym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– w najbliższym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Online – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

– przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Pocztą – wysyłając wniosek na adres właściwego oddziału ZUS.

Do wniosku warto dołączyć dokumenty, które mogą wpłynąć na ponowne przeliczenie emerytury, np. zaświadczenia o dodatkowych dochodach lub okresach składkowych.

Wzór wniosku o ponowne przeliczenie emerytury – kluczowe elementy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia wzory wniosków o ponowne przeliczenie emerytury, które można pobrać na stronie ZUS lub w placówkach stacjonarnych. Wniosek powinien zawierać: